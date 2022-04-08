«Самое ценное, что мы получили от этого проекта – семью». В БГУКИ выбрали «Мистера и Мисс университета-2022»

Новости Беларуси. В БГУКИ выбрали «Мистера и Мисс университета-2022», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ими стали Дарья Алистрова и Игорь Радюк.

За титулы боролись четыре девушки и пятеро юношей. Конкурсанты продемонстрировали свои способности в таких номинациях, как эстетика, танец, искусство дефиле, ораторское мастерство, эстрадное исполнение.

Оценивало конкурсантов строгое и компетентное жюри: известные блогеры, мотивационные спикеры, представители ВУЗа. Победителям вручили призы и ценные подарки.

Дарья Алистрова, победительница конкурса «Мисс и Мистер БГУКИ»:

Подготовка шла полтора месяца. И на самом деле, я могу сказать, что самое ценное, что мы получили от этого проекта – это семью, которую мы обрели. Честно, я запомню этот день, мне кажется, навсегда.

Сергей Джаангирян, участник конкурса «Мисс и Мистер БГУКИ»:

Мы не были изначально знакомы с конкурсантами. И я считаю, что такие эмоции должен пройти каждый. То есть я ощутил на себе невероятные эмоции.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Учитывая, что мы позиционируемся как самый творческий вуз страны, у нас еще большое внимание уделяется творческим номерам. Насколько интересно, можно судить по количеству людей, которые у нас присутствуют. И приятно отметить, что впервые мы проводим этот конкурс на собственной площадке.