Прямой эфир

«Самое ценное, что мы получили от этого проекта – семью». В БГУКИ выбрали «Мистера и Мисс университета-2022»

08 апреля 2022 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В БГУКИ выбрали «Мистера и Мисс университета-2022», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ими стали Дарья Алистрова и Игорь Радюк.  

«Самое ценное, что мы получили от этого проекта – семью». В БГУКИ выбрали «Мистера и Мисс университета-2022»-1

За титулы боролись четыре девушки и пятеро юношей. Конкурсанты продемонстрировали свои способности в таких номинациях, как эстетика, танец, искусство дефиле, ораторское мастерство, эстрадное исполнение.  

«Самое ценное, что мы получили от этого проекта – семью». В БГУКИ выбрали «Мистера и Мисс университета-2022»-4

Оценивало конкурсантов строгое и компетентное жюри: известные блогеры, мотивационные спикеры, представители ВУЗа. Победителям вручили призы и ценные подарки.  

«Самое ценное, что мы получили от этого проекта – семью». В БГУКИ выбрали «Мистера и Мисс университета-2022»-7

Дарья Алистрова, победительница конкурса «Мисс и Мистер БГУКИ»:  
Подготовка шла полтора месяца. И на самом деле, я могу сказать, что самое ценное, что мы получили от этого проекта – это семью, которую мы обрели. Честно, я запомню этот день, мне кажется, навсегда.  

«Самое ценное, что мы получили от этого проекта – семью». В БГУКИ выбрали «Мистера и Мисс университета-2022»-10

Сергей Джаангирян, участник конкурса «Мисс и Мистер БГУКИ»:  
Мы не были изначально знакомы с конкурсантами. И я считаю, что такие эмоции должен пройти каждый. То есть я ощутил на себе невероятные эмоции.  

«Самое ценное, что мы получили от этого проекта – семью». В БГУКИ выбрали «Мистера и Мисс университета-2022»-13

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:  
Учитывая, что мы позиционируемся как самый творческий вуз страны, у нас еще большое внимание уделяется творческим номерам. Насколько интересно, можно судить по количеству людей, которые у нас присутствуют. И приятно отметить, что впервые мы проводим этот конкурс на собственной площадке.  

«Самое ценное, что мы получили от этого проекта – семью». В БГУКИ выбрали «Мистера и Мисс университета-2022»-16

Студенческий конкурс красоты проходит ежегодно. Мероприятие направлено на поиск и раскрытие новых талантов.  

# Конкурс красоты # общество # Дарья Алистрова # Сергей Джаангирян # Наталья Карчевская # Игорь Радюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: cейчас вокруг Украины решается, каким будет новый мир, поэтому нельзя пассивно наблюдать – могут решить за тебя
08 апреля 2022 14:57

Дзермант: cейчас вокруг Украины решается, каким будет новый мир, поэтому нельзя пассивно наблюдать – могут решить за тебя

«Есть место для отдыха с транспортом, с палаткой». В Минской области станет больше туристических стоянок
08 апреля 2022 14:50

«Есть место для отдыха с транспортом, с палаткой». В Минской области станет больше туристических стоянок

С одного гектара – 7 тонн в день! Как на агрокомбинате «Ждановичи» выращивают овощи?
08 апреля 2022 14:31

С одного гектара – 7 тонн в день! Как на агрокомбинате «Ждановичи» выращивают овощи?