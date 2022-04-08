«Есть место для отдыха с транспортом, с палаткой». В Минской области станет больше туристических стоянок

Новости Беларуси. Автокемпинги, профилактории и агроусадьбы. В Минской области расширился список курортно-рекреационных объектов к летнему сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На территории национального парка «Нарочанский» для любителей отдыха на свежем воздухе подготовили 14 туристических стоянок. Они расположились на побережьях десяти живописных озер. Один из привалов находится в лесном массиве возле озера Свирь. Здесь установлены беседки, кострища, скамейки и раздевалки.

Людмила Кравчонок, начальник отдела национального парка «Нарочанский»:

Но озере Нарочь у нас три стоянки. На озере Мядель есть стоянка «Струголапы», также в районе комплекса «Голубые озера» две стояночки. На маленьких озерах – таких, как Волчино, Россохи – тоже можно найти такой уютный уголок, где есть место для отдыха с транспортом, с палаткой.