Дзермант: cейчас вокруг Украины решается, каким будет новый мир, поэтому нельзя пассивно наблюдать – могут решить за тебя

Видеть результат российско-украинских переговоров хотелось бы поскорее. Конфликт никому не нужен, уж тем более нам, белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И мы всячески пытаемся помочь. Только вот украинское руководство всецело держит курс на Запад. Переговоры в Стамбуле – как очевидный факт на столе: Запад давит на Украину. А ведь на переговорах о мирном урегулировании кризиса должна прозвучать и позиция Беларуси. Ведь все действия происходят вблизи наших границ. О смыслах происходящего – Алексей Дзермант.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В любых переговорах всегда важно и нужно понимать, а ведут ли с вами переговоры. И это, конечно же, касается того переговорного процесса, который сейчас происходит вокруг Украины. А впечатления от этих переговоров крайне противоречивые. Во-первых, мы видим, как происходил торг за место их проведения. Первоначально они проходили у нас, в Беларуси – и это было более чем логично, поскольку и Минские соглашения заключались у нас. И наше руководство неоднократно заявляло о стремлении помочь остановить боевые действия в Украине и делало все возможное для этого. Но Запад, который на самом деле стоит за спиной киевских властей, не устраивает миротворческая роль Минска, и они настояли на переносе переговорной площадки в Стамбул, хотя Турция – тоже член НАТО, и возникают вопросы к ее нейтральности.

Алексей Дзермант:

Во-вторых, много противоречивой информации идет о сути переговоров. Мы видим, как украинская сторона, очевидно, что после консультаций с западными кураторами постоянно меняет свою позицию, выдвигает неприемлемые для России пункты соглашения. То есть, по сути, Киев саботирует переговорный процесс. Совсем недавно наш Президент, сделав выводы из такой ситуации, заявил о том, что Беларусь тоже должна принимать участие в этих переговорах как сторона, на которую их результаты могут существенно повлиять. Лукашенко: «В Украине вообще ничего не останется украинского» – читайте далее. И это абсолютная правда. Беларусь – военно-политический союзник России, и мы помогаем ей в данной ситуации чем можем, но у нас есть свои национальные интересы, которые, в том числе, заключаются в обеспечении гарантий нашей безопасности. А это невозможно без Беларуси в переговорах по Украине, ее статусу, ее будущем.

Алексей Дзермант:

Если уж турки принимают участие в этих переговорах, то Беларусь и подавно должна. Хотя все мы понимаем, что Запад этому будет всячески противиться, а вот Россия нас поддержит. Логика нашего Президента понятна – ничего не должно происходить за нашей спиной, мы должны понимать и влиять на процессы, которые нас напрямую касаются. А Украина более чем касается, нам тоже необходимы гарантии безопасности, тем более что за последнее время мы увидели очень серьезный рост угроз у наших западных и южных границ. Поэтому наш ключевой интерес в подключении к процессу переговоров – минимизировать эти угрозы, несмотря на желание Запада изолировать нас от переговорного процесса и обвинить в развязывании «агрессии». Мы не будем и не должны мириться с этим. Нас беспокоит вся ситуация с безопасностью в регионе. Напомню, что поляки постоянно заявляют о необходимости увеличения своей армии до 300 тысяч человек, а также о том, что они могут разместить американское ядерное оружие у себя и хотят они под видом миротворческой миссии НАТО залезть и на Украину, чтобы, по сути, получить там свою сферу влияния.

Алексей Дзермант:

А что все это будет означать для нас? Особенно если учесть крайне недружественную, реваншистскую политику польского руководства. А это будет означать, что западная экспансия продолжится, что мы можем стать следующей мишенью, потому что после нас у России не останется на западном направлении никаких союзников и можно будет атаковать уже ее. Наш Президент прекрасно понимает все эти замыслы западных стратегов, но и с нашей стороны также необходима стратегия укрепления собственного блока. Александр Лукашенко ведь не зря говорил о необходимости усиления интеграционных процессов, о том, что только так может устоять вся наша цивилизация. Лукашенко: «Беларусь и дальше будет жесточайшим образом отстаивать свои национальные интересы» – подробности здесь.