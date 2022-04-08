С одного гектара – 7 тонн в день! Как на агрокомбинате «Ждановичи» выращивают овощи?

Новости Беларуси. Обеспечение продовольственной безопасности остается задачей для всех организаций центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Необходимо сработать четко и на результат.

Только в тепличном хозяйстве агрокомбината «Ждановичи» с начала 2022 года уже произвели более 1 000 тонн овощей. Большая часть продукции идет на обеспечение потребностей внутреннего рынка.

Остальное – на экспорт. Ведется постоянная работа над качеством. Правильный микроклимат, сбалансированная подкормка растений и грамотный уход – за счет выверенной технологии продуктивность увеличилась 20 %.

Татьяна Нагорская, заместитель начальника производства тепличного комбината УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

Конечно же, томаты, перцы, баклажан, огурец. Томата у нас очень большое разнообразие. Крупноплодные томаты, также производится много черри, коктейльных сортов. Здесь они у нас выращиваются экологически чистые, так как применяется биологическая защита в основном. Также свежесть, товарный вид и вкусовые качества.