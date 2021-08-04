Прямой эфир

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом

04 августа 2021 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом-1

Активнее всего на белорусском поле играли Польша, Словакия, Чехия и Германия. Но все нити в итоге ведут в США.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом-3

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
По нашим оценкам, самая важная роль все-таки принадлежит Соединенным Штатам, которые пытаются таким образом решить свои геополитические интересы. Если мы берем наших соседей, то наиболее агрессивную политику в отношении Республики Беларусь проводят режимы Вильнюса и Варшавы. Мы видим также неконструктивную роль, несмотря на братские отношения с украинским народом, нынешнего руководства Украины. Есть и отдельные другие страны. В качестве таких стран можно назвать Чехию и некоторые другие государства, которые, преследуя свои внутриполитические цели, следуют в фарватере политики США.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом-5

Как правило, за так называемыми структурами гражданского общества стоят действующие или отставные разведчики. Те блогеры, журналисты и активисты, которые выступают как медийные лица переворота – это куклы. Спецслужбам Беларуси известны те люди, которые ими управляют. Пришло время их назвать.

Павол Демеш.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом-7

Дэвид Кремер.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом-9

Камиль Клысински.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом-11

Витис Юрконис. 

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом-13

Ежи Помяновский.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом-15

Михаил Ходорковский.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом-17

Но главным автором антибелорусского мятежа можно считать Майкла Карпентера. Старший директор Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию. Был заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии и советником по внешней политике у тогда вице-президента Джо Байдена. Причины его особой нелюбви к Беларуси и Президенту Лукашенко удивительно просты. Он сам сказал о них.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом-19

Майкл Карпентер:
Как сказал Збигнев Бжезински, с Украиной Россия – империя, а без Украины – национальное государство. Это применимо и для Беларуси тоже... Это онтологический вопрос.

Владимир Чуденцов о Степане Путило: «Он постоянно опасается каких-то покушений». О создателях экстремистского Telegram-канала читайте здесь.

# Национальная безопасность # общество # Иван Тертель # Александр Лукашенко # Майкл Карпентер # Павол Демеш # Дэвид Кремер # Камиль Клысински # Витис Юрконис # Ежи Помяновский # Михаил Ходорковский # Джо Байден # Збигнев Бжезински # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
NED, фонд Маршалла и другие. Шпаковский назвал организации, которые лоббировали в Беларуси интересы Запада
04 августа 2021 15:31

NED, фонд Маршалла и другие. Шпаковский назвал организации, которые лоббировали в Беларуси интересы Запада

Миллионы долларов и провокации. Сколько попыток цветных революций в Беларуси называют эксперты?
04 августа 2021 15:30

Миллионы долларов и провокации. Сколько попыток цветных революций в Беларуси называют эксперты?

«Будут сформированы подразделения». Под Гродно продолжается комплексное учение пограничников
04 августа 2021 14:56

«Будут сформированы подразделения». Под Гродно продолжается комплексное учение пограничников