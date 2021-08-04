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«Будут сформированы подразделения». Под Гродно продолжается комплексное учение пограничников

04 августа 2021 14:56
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Новости Беларуси. Более 160 военнообязанных, призванных из запаса. Под Гродно продолжается комплексное оперативно-тактическое учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будут сформированы подразделения». Под Гродно продолжается комплексное учение пограничников -1

Основная цель сборов – отработка и наращивание возможностей Гродненской погрангруппы по усилению охраны государственной границы. С этой целью к учениям привлечен дополнительный ресурс. В подборе военнообязанных и техники принимали участие семь военных комиссариатов Гродненской и Минской областей.

«Будут сформированы подразделения». Под Гродно продолжается комплексное учение пограничников -4

Сергей Богуш, заместитель руководителя учений:
В ходе проведения комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой осуществляется отмобилизование мобилизационного резерва. Для качественного отмобилизования в Гродненской пограничной группе развернута материально-техническая база, основными элементами которой являются пункт приема личного состава и пункт приема техники. Должностные лица данных пунктов выполняют специальные обязанности по приему и распределению военнообязанных и транспортных средств по подразделениям. По завершении данных мероприятий будут сформированы подразделения, проведено боевое слаживание, и они в дальнейшем примут участие в усилении охраны государственной границы.

«Будут сформированы подразделения». Под Гродно продолжается комплексное учение пограничников -7

Военные сборы продлятся до 12 августа и предусматривают три этапа. Среди прочего, военнослужащим предстоит отработать вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, стоит задача и по стабилизации обстановки на приграничной территории.

# Военные учения # общество # Сергей Богуш # Фотофакт

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