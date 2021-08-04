«Будут сформированы подразделения». Под Гродно продолжается комплексное учение пограничников

Новости Беларуси. Более 160 военнообязанных, призванных из запаса. Под Гродно продолжается комплексное оперативно-тактическое учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель сборов – отработка и наращивание возможностей Гродненской погрангруппы по усилению охраны государственной границы. С этой целью к учениям привлечен дополнительный ресурс. В подборе военнообязанных и техники принимали участие семь военных комиссариатов Гродненской и Минской областей.

Сергей Богуш, заместитель руководителя учений:

В ходе проведения комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой осуществляется отмобилизование мобилизационного резерва. Для качественного отмобилизования в Гродненской пограничной группе развернута материально-техническая база, основными элементами которой являются пункт приема личного состава и пункт приема техники. Должностные лица данных пунктов выполняют специальные обязанности по приему и распределению военнообязанных и транспортных средств по подразделениям. По завершении данных мероприятий будут сформированы подразделения, проведено боевое слаживание, и они в дальнейшем примут участие в усилении охраны государственной границы.