Миллионы долларов и провокации. Сколько попыток цветных революций в Беларуси называют эксперты?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Беларусь. Развивающееся государство в центре Европы. На первый взгляд в глобальном масштабе ее геополитическое значение невелико, однако уже больше четверти века за страну ведется ожесточенная борьба.

Алексей Дзермант, политолог:

Мы находимся на пограничье двух больших цивилизаций – это Европа и Россия-Евразия. Мы своеобразный страж, пограничное государство, которое всегда контролировало потоки между двумя блоками, все войны с запада на восток шли через нас. Мы выполняем очень серьезную функцию: с одной стороны, защита границы, с другой стороны, мы транзитное государство – через нас идут серьезные потоки товаров, грузов, людей, и этим объясняется наше важное, уникальное стратегическое положение в регионе.

В 1994 году подавляющее большинство белорусов выбрало своим Президентом Александра Григорьевича Лукашенко. Впервые на постсоветском пространстве к власти пришел не подконтрольный глобальным элитам политик, который начал строить по-настоящему независимое государство. Из страны вышвырнули фонд Сороса и другие международные политические структуры, с помощью которых Запад осуществляет глобальный контроль над государствами и народами.