Самая опасная пора – межсезонье. Напоминаем правила безопасной рыбалки

Рыбалка не всегда безопасна, особенно, когда лет непрочный. О правилах безопасности поговорили с гостьей.

Екатерина Михалева, официальный представитель ОСВОД:

В первую очередь, не находиться в состоянии алкогольного опьянения. Также иметь при себе спасательный жилет, веревку, трезво оценивать, когда и куда вы идете.

Большинство происшествий происходят в межсезонье, когда лед становится и когда лед уже тает. Мы в эти периоды стараемся максимально внимательно относиться и смотреть, кто и куда идет. Следует донести до всех рыбаков и их жен, что не стоит рисковать, рыба не стоит вашей жизни. К сожалению, с начала года 28 человек утонули. Нужно сообщать своим близким, куда вы пошли и примерно на какое время.