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Самая опасная пора – межсезонье. Напоминаем правила безопасной рыбалки

17 октября 2024 08:56
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Рыбалка не всегда безопасна, особенно, когда лет непрочный. О правилах безопасности поговорили с гостьей.

В студии «Нового утра» Екатерина Михалева, официальный представитель ОСВОД.

Юрий Царёв, ведущий:
Какие правила безопасности должны постоянно присутствовать на рыбалке?

Самая опасная пора – межсезонье. Напоминаем правила безопасной рыбалки-2

Екатерина Михалева, официальный представитель ОСВОД:
В первую очередь, не находиться в состоянии алкогольного опьянения. Также иметь при себе спасательный жилет, веревку, трезво оценивать, когда и куда вы идете. 

Большинство происшествий происходят в межсезонье, когда лед становится и когда лед уже тает. Мы в эти периоды стараемся максимально внимательно относиться и смотреть, кто и куда идет. Следует донести до всех рыбаков и их жен, что не стоит рисковать, рыба не стоит вашей жизни. К сожалению, с начала года 28 человек утонули. Нужно сообщать своим близким, куда вы пошли и примерно на какое время. 

Подробности в видео

# Правила безопасности # Юрий Царёв # Рыбалка # Александр Меженный # Екатерина Яцкевич

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