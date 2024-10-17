У Сенненского детского дома высадили 130 деревьев

Фруктовый сад заложили на территории Сенненского детского дома. Участие в акции, инициировал которую председатель райисполкома, приняли воспитанники, депутаты, представители общественных организаций. Вместе они высадили около 130 деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саженцы слив, яблонь, груш, а также вишни и черешни закупали в брестском питомнике. В их качестве сомневаться не приходится. Оставалось лишь правильно укоренить. Для этого перед тем как приступить к работе, для всех желающих провели инструктаж. Его пользу отметили даже опытные садоводы. Так что эти деревья сажали не только с любовью, но еще и с умом. Защитили плодово-ягодные и от незваных гостей. Оберегать деревья от зайцев и косуль будет специальная сетка. Деревца специально закупали двухлетние. Так они лучше приживутся и скорее дадут плоды.

Анна Бровко, директор Сенненского детского дома:

Продолжение республиканского субботника вылилось в рамках Недели родительской любви в прекрасную акцию «Восстановим фруктовый сад вместе». Пошел, сорвал яблоко с дерева. Это же самое вкусное яблоко. Это не из магазина. Это выращенное. Мы сами ухаживаем, выгребаем траву после покоса. Это надо же снять самому яблоко, где-то залезть за ним и принести полные карманы яблок в детский дом. Естественно, это самое вкусное яблоко. Это каждого из нас детство, если мы вспомним.