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«Простите наше счастье». Поговорили с Натальей Тамело о новой композиции и съёмках клипа

17 октября 2024 08:04
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В студии «Нового утра» Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Расскажите о съемках клипа. Как называется песня?

«Простите наше счастье». Поговорили с Натальей Тамело о новой композиции и съёмках клипа-2

Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь:
История такова: у меня появились новые друзья, москвичи, прекрасный творческий тандем супружеской пары. Они меня сами нашли через Instagram, предложили мне большой пакет песен. Мне понравилась сразу одна песня, она была просто моя. Но пока я думала, ее уже приобрели. Получился у нас большой перерыв на полтора года, они мне присылали песни, я что-то там выбирала, что-то нет, а потом мы встретились в Турции с ними. И вот прошел еще год и опять та же Турция, мне прислали песню. Я слушаю и говорю, что это то, что надо.

Композиция называется «Простите наше счастье», написал ее Дмитрий Коновалов, его музыка и слова. Сразу записали песню и сделали клип.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # Александр Меженный # Юрий Царёв # Екатерина Яцкевич

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