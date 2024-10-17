Проверка управления Северо-западного оперативного командования проходит в Беларуси

В Беларуси совершенствуется уровень подготовки Вооруженных Сил. Задача максимум – у недругов и не должно быть мысли о радикальных шагах в нашу сторону. Глава государства не раз подчеркивал важность поддержания в стране боеспособной армии. И эта работа комплексная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для определения уровня подготовки офицеров и способность отделов и служб выполнять задачи по предназначению проводится комплексная проверка управления Северо-западного оперативного командования. Учитывая опыт ведения боевых действий, исходя из современных вооруженных конфликтов, меняется и система подготовки в войсках оперативного командования.

Александр Бас, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:

Офицеры и отделы, службы, управления и в целом оперативное командование будут сдавать контрольные занятия по предметам оперативной боевой подготовки. Также будут определяться по основным направлениям жизнедеятельности Вооруженных Сил, их способность выполнить задачи по предназначению. Это уровень боевой мобилизационной готовности, оперативная боевая подготовка, состояние вооружения, военной специальной техники по направлениям, тыл и так далее.

Контрольные срезы будут проведены по основным направлениям жизнедеятельности Вооруженных Сил. Проверка продолжится еще неделю.