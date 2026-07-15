Самая длинная ковровая дорожка в Беларуси – какие сюрпризы ждут гостей 35-го «Славянского базара»?
Для нас «Славянский базар» – это цветы, бесконечная музыка, танцы, счастье, радость. Что «Славянский базар» для него – рулевого? Сейчас узнаем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Про какие-то сюрпризы раскройте секреты.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Я не знаю, что вы считаете сюрпризами. На самом деле вся программа опубликована, уже сюрпризов практически нет. До сих пор действительно еще является большой загадкой для всех, кто станет лауреатом главной премии Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Завтра эта интрига разрешится, мы будем чествовать этих людей. Однако уже не является секретом, что впервые в истории фестиваля это будет два лауреата. Не одна плита, будет закладываться два василька. Каждая площадка старается удивлять. Уже начал свою работу очень активно центральный спортивный комплекс. Сегодня начинаются первые концерты на сцене Летнего амфитеатра. Мы делаем пролог церемонии открытия – это увертюра «Танцуй, славянская душа». Совершенно непредсказуемая витебская погода, но будем держать пальцы крестиком, конечно, молить нашу небесную канцелярию, чтобы все у нас получилось. Потому что в нашем проекте многое зависит от погоды.
Александр Меженный, ведущий:
Если мы говорим про рекорды, есть книга рекордов фестиваля. Что туда войдет в этом году?
Глеб Лапицкий:
У нас будут рекорды, уже есть рекорды. В этом году мы вместе с нашим предприятием в Витебске изготовили самую длинную ковровую дорожку в нашей стране – это единое полотно 400 метров. Оно располагается по всему скверу Кирова. Если говорить о творческих наших организационных рекордах, то сегодня мы точно понимаем, что этот фестиваль будет рекордным по количеству аккредитованных. Если раньше мы говорили, что приближаем к 7 тысячам, будет больше 7 тысяч. У нас будет рекордное количество стран. Впервые на фестиваль приедут представители более 50 стран мира. Конечно, мы рекордсмены по эмоциям, потому что чем больше приезжает людей, тем больше происходит мероприятие. Тем больше этих ярких эмоций дарят нашим гостям. Самое главное, что в каждом разделе нашей программы можно найти. Например, в театральной программе мы впервые создали «Витебский ренессанс. Триптих». Наверное, рекорд будет или не рекорд, а просто событие того, что Белла и Марк вернулись в Витебск. Это очень заслуженно. Мы этого очень давно ждали. Для этого даже мы, еще не зная 100 %, что они будут, уже приготовили «Шагал-карнавал». Поэтому все сложилось. Наверное, каждый по своему направлению хотел, чтобы этот фестиваль был особенным.
Подробности в видео.