Самая длинная ковровая дорожка в Беларуси – какие сюрпризы ждут гостей 35-го «Славянского базара»?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Я не знаю, что вы считаете сюрпризами. На самом деле вся программа опубликована, уже сюрпризов практически нет. До сих пор действительно еще является большой загадкой для всех, кто станет лауреатом главной премии Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Завтра эта интрига разрешится, мы будем чествовать этих людей. Однако уже не является секретом, что впервые в истории фестиваля это будет два лауреата. Не одна плита, будет закладываться два василька. Каждая площадка старается удивлять. Уже начал свою работу очень активно центральный спортивный комплекс. Сегодня начинаются первые концерты на сцене Летнего амфитеатра. Мы делаем пролог церемонии открытия – это увертюра «Танцуй, славянская душа». Совершенно непредсказуемая витебская погода, но будем держать пальцы крестиком, конечно, молить нашу небесную канцелярию, чтобы все у нас получилось. Потому что в нашем проекте многое зависит от погоды.

Александр Меженный, ведущий:

Если мы говорим про рекорды, есть книга рекордов фестиваля. Что туда войдет в этом году?