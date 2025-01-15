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Сама выращивает рожь для соломки и плетёт шедевры! Мастерица из Гродно получила спецпремию Президента

15 января 2025 11:51
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – мастер народных художественных ремесел отдела этнографии, фольклора и ремесел Гродненского районного культурно-информационного центра Ирина Шавельская.

Сама выращивает рожь для соломки и плетёт шедевры! Мастерица из Гродно получила спецпремию Президента-2

Александр Стасевич, ведущий:
На днях вы за значительный вклад в сохранение и популяризацию народных ремесел были удостоены специальной премии Президента Республики Беларусь. Расскажите о том, как это произошло.

Сама выращивает рожь для соломки и плетёт шедевры! Мастерица из Гродно получила спецпремию Президента-4

Ирина Шавельская, мастер народных художественных ремесел отдела этнографии, фольклора и ремесел Гродненского районного культурно-информационного центра:
Конечно, для меня это было неожиданно. Премия очень почетная. И в то же время для меня это очень ответственно. У нас в республике много замечательных мастеров, которые делают именно изделия из соломки. И то, что выбрали меня, я не ожидала.

Подробности смотрите в видео.

# Культурные традиции # Белорусские традиции # Хобби # Александр Стасевич

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