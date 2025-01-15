Сама выращивает рожь для соломки и плетёт шедевры! Мастерица из Гродно получила спецпремию Президента

Александр Стасевич, ведущий: На днях вы за значительный вклад в сохранение и популяризацию народных ремесел были удостоены специальной премии Президента Республики Беларусь. Расскажите о том, как это произошло.

Ирина Шавельская, мастер народных художественных ремесел отдела этнографии, фольклора и ремесел Гродненского районного культурно-информационного центра:

Конечно, для меня это было неожиданно. Премия очень почетная. И в то же время для меня это очень ответственно. У нас в республике много замечательных мастеров, которые делают именно изделия из соломки. И то, что выбрали меня, я не ожидала.