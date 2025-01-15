Виктор Лукашенко продолжит возглавлять Национальный олимпийский комитет Беларуси

Виктор Лукашенко возглавит Национальный олимпийский комитет Беларуси в новом четырехлетнем спортивном цикле. Дмитрий Довгаленок также остается на должности вице-президента. Такое решение было принято на голосовании в рамках Генеральной ассамблеи НОК, которая состоялась в штаб-квартире столичного офиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыл работу Ассамблеи отчет главы комитета об итогах деятельности. Виктор Лукашенко отметил, что прошедший олимпийский цикл стал одним из самых сложных в истории белорусского спорта. Сегодня делается все возможное, чтобы вернуть наших атлетов на международную арену в полном формате, с флагом и гимном, и прогресс в этом вопросе есть. Белорусские спортсмены участвовали в международных стартах, на которых становились призерами. Особого внимание удостоены и национальные проекты, в их числе культурно-спортивный фестиваль «Вытокi», который стал еще одним символом единства Беларуси.

Ксения Санкович, генеральный секретарь НОК Беларуси:

Проанализировав новый состав руководящий, мне кажется, что это такая очень хорошая и рабочая команда, которая очень погружена в международную повестку, в сегодняшние реалии и можно будет очень оперативно решать возникающие вопросы. Работы немало, планы намечены, задачи поставлены. Как сказал президент НОК, с оптимизмом и уверенностью будем идти к новым победам.

В НОК также звучали поздравления в адрес спортсменов и тренеров, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже.