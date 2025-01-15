Спасо-Преображенский храм в Полоцке открыли после реставрации

Обращение Президента под сводами древнего храма насельницам и прихожанам монастыря зачитала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По случаю окончания реставрационных работ состоялся праздничный молебен. Они длились практически четверть века. Спешка здесь была ни к чему: храм имеет наивысшую категорию в списке историко-культурных ценностей Беларуси и является самым древним строением на территории нашей страны. Важно было открыть фрески, перед которыми молилась сама Евфросиния. Для этого впервые была применена технология отслаивания более поздних изображений, нанесенных на площади около тысячи квадратных метров.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Очень важно, что Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, когда впервые посетил Полоцкий монастырь и обратил внимание на то, в каком состоянии наша жемчужина, она была закрыта, не облагорожена, Президент дал соответствующие указания и долгие годы по инвестпрограмме финансировались работы. Мы видим результат этих работ – он впечатляет и побуждает к молитве и благодарности каждого человека, который приходит в этот храм.