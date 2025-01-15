Спасо-Преображенский храм в Полоцке открыли после реставрации

Обращение Президента под сводами древнего храма насельницам и прихожанам монастыря зачитала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращение Президента под сводами древнего храма насельницам и прихожанам монастыря зачитала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По случаю окончания реставрационных работ состоялся праздничный молебен. Они длились практически четверть века. Спешка здесь была ни к чему: храм имеет наивысшую категорию в списке историко-культурных ценностей Беларуси и является самым древним строением на территории нашей страны. Важно было открыть фрески, перед которыми молилась сама Евфросиния. Для этого впервые была применена технология отслаивания более поздних изображений, нанесенных на площади около тысячи квадратных метров.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Очень важно, что Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, когда впервые посетил Полоцкий монастырь и обратил внимание на то, в каком состоянии наша жемчужина, она была закрыта, не облагорожена, Президент дал соответствующие указания и долгие годы по инвестпрограмме финансировались работы. Мы видим результат этих работ – он впечатляет и побуждает к молитве и благодарности каждого человека, который приходит в этот храм.
Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин вручил награды людям, которые много сил и труда вложили в восстановление святыни. Среди них и спикер Совета Республики Наталья Кочанова. Она удостоена ордена Креста преподобной Евфросинии. Это высшая награда Белорусской православной церкви. В 2025-м полоцкая обитель отметит 900-летие. Завершение реставрационных работ в храме – настоящий подарок всему православному миру. В ожидании юбилейной даты не только полочане. От Бреста, где готовят масштабную театральную постановку, через всю страну Всебелорусским крестным ходом пройдет целый ряд мероприятий. В самом Полоцке появится экспозиция об истории обители, состоятся научные конференции, Свято-Евфросиниевские педагогические чтения, фестиваль колокольного звона.