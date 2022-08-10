«Сам сею, сам убираю». Прямо в поле поздравили первого комбайнера-двухтысячника в Витебской области

Новости Беларуси. В Витебской области появился первый комбайнер-двухтысячник. Поздравления принимает механизатор сельхозпредприятия «Рудаково» Валентин Ященко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, буквально неделю назад он открыл счет тысячникам в регионе. Для агрария это уже 12-я уборочная страда, шестая из которых – в хозяйстве «Рудаково». Носить почетное звание хлебороба Валентин мечтал с детства. Сегодня рекордсмен для многих пример.