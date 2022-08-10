«Сам сею, сам убираю». Прямо в поле поздравили первого комбайнера-двухтысячника в Витебской области

Новости Беларуси. В Витебской области появился первый комбайнер-двухтысячник. Поздравления принимает механизатор сельхозпредприятия «Рудаково» Валентин Ященко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебской области появился первый комбайнер-двухтысячник. Поздравления принимает механизатор сельхозпредприятия «Рудаково» Валентин Ященко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кстати, буквально неделю назад он открыл счет тысячникам в регионе. Для агрария это уже 12-я уборочная страда, шестая из которых – в хозяйстве «Рудаково». Носить почетное звание хлебороба Валентин мечтал с детства. Сегодня рекордсмен для многих пример.
Валентин Ященко, механизатор сельхозпредприятия «Рудаково»:
Поля, урожайность, зерно хорошее, сам сею, сам убираю. По урожайности в данный момент я не скажу – поля разные. Вчера мы убирали пшеницу, это мы сегодня приехали, начали озимую рожь убирать.
«У аграриев сейчас работы хватает». Субботин о планах на уборку зерновых в Витебской области. Подробнее здесь.