Прямой эфир

«Сам сею, сам убираю». Прямо в поле поздравили первого комбайнера-двухтысячника в Витебской области

10 августа 2022 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебской области появился первый комбайнер-двухтысячник. Поздравления принимает механизатор сельхозпредприятия «Рудаково» Валентин Ященко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сам сею, сам убираю». Прямо в поле поздравили первого комбайнера-двухтысячника в Витебской области-1

Кстати, буквально неделю назад он открыл счет тысячникам в регионе. Для агрария это уже 12-я уборочная страда, шестая из которых – в хозяйстве «Рудаково». Носить почетное звание хлебороба Валентин мечтал с детства. Сегодня рекордсмен для многих пример.

«Сам сею, сам убираю». Прямо в поле поздравили первого комбайнера-двухтысячника в Витебской области-4

«Сам сею, сам убираю». Прямо в поле поздравили первого комбайнера-двухтысячника в Витебской области-6

Валентин Ященко, механизатор сельхозпредприятия «Рудаково»:
Поля, урожайность, зерно хорошее, сам сею, сам убираю. По урожайности в данный момент я не скажу – поля разные. Вчера мы убирали пшеницу, это мы сегодня приехали, начали озимую рожь убирать.

«У аграриев сейчас работы хватает». Субботин о планах на уборку зерновых в Витебской области. Подробнее здесь.

# Уборочная кампания # общество # Валентин Ященко # Александр Субботин # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У аграриев сейчас работы хватает». Субботин о планах на уборку зерновых в Витебской области
10 августа 2022 13:49

«У аграриев сейчас работы хватает». Субботин о планах на уборку зерновых в Витебской области

Неопытные водители попадают в ДТП, а автошколы учебные часы не добавляют. Почему так происходит?
10 августа 2022 13:46

Неопытные водители попадают в ДТП, а автошколы учебные часы не добавляют. Почему так происходит?

Учиться теперь можно будет и на коробке автомат. Но почему курсанты этого не хотят?
10 августа 2022 13:42

Учиться теперь можно будет и на коробке автомат. Но почему курсанты этого не хотят?