Учиться теперь можно будет и на коробке автомат. Но почему курсанты этого не хотят?

Новости Беларуси. С сентября можно будет сдать на права на машине с автоматической коробкой передач. Это предусматривает новый закон о дорожном движении. Во-первых, технологии не стоят на месте. Во-вторых, более 65 % авто на наших дорогах с коробкой автомат. А еще автошколы не будут согласовывать с ГАИ маршруты для обучения. Как же из умного курсанта превратиться в уверенного водителя и почему пробки под кабинетами врачей и ГАИ больше, чем на дорогах? Об этом рассказали в программе « Большой город » на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Хотелось бы поговорить о законе дорожного движения, который вступит в силу с сентября. Например, у нас автошколы смогут готовить с автоматической коробкой. А вы не волнуетесь, что вам таких машин не хватит, что все захотят учиться на автомате?

Евгений Шлапаков, заместитель председателя Заводской РОС ДОСААФ:

Самое интересное, что мы не волнуемся совершенно. С одной стороны, мы уже давно купили такой автомобиль, мы уже готовы. Мы проводили анкетирование по своим группам: не больше 10 % хотят учиться на автомате.

Кристина Сущеня, СТВ:

Удивительно, я думала, что больше. Евгений Шлапаков:

Да, мы тоже ожидали, когда столько бодались по поводу учебы на автомате, что все пойдут. Мы купили одну машину и решили, что нам одной не хватит, надо покупать еще, потому что люди пойдут.