Учиться теперь можно будет и на коробке автомат. Но почему курсанты этого не хотят?
Новости Беларуси. С сентября можно будет сдать на права на машине с автоматической коробкой передач. Это предусматривает новый закон о дорожном движении. Во-первых, технологии не стоят на месте. Во-вторых, более 65 % авто на наших дорогах с коробкой автомат. А еще автошколы не будут согласовывать с ГАИ маршруты для обучения. Как же из умного курсанта превратиться в уверенного водителя и почему пробки под кабинетами врачей и ГАИ больше, чем на дорогах? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Хотелось бы поговорить о законе дорожного движения, который вступит в силу с сентября. Например, у нас автошколы смогут готовить с автоматической коробкой. А вы не волнуетесь, что вам таких машин не хватит, что все захотят учиться на автомате?
Евгений Шлапаков, заместитель председателя Заводской РОС ДОСААФ:
Самое интересное, что мы не волнуемся совершенно. С одной стороны, мы уже давно купили такой автомобиль, мы уже готовы. Мы проводили анкетирование по своим группам: не больше 10 % хотят учиться на автомате.
Кристина Сущеня, СТВ:
Удивительно, я думала, что больше.
Евгений Шлапаков:
Да, мы тоже ожидали, когда столько бодались по поводу учебы на автомате, что все пойдут. Мы купили одну машину и решили, что нам одной не хватит, надо покупать еще, потому что люди пойдут.
Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Потому что нюанс здесь во всем есть. Если он учится в автошколе, тратит деньги, силы, средства, время свое, а потом получает водительское удостоверение с отметкой «без права управления транспортными средствами с механической трансмиссией», то он понимает, что всю жизнь на автомате только и будет ездить. Если сложится какая-то жизненная ситуация, когда надо сесть за автомобиль с механикой и человек может получить небольшой теоретический курс от того же мужа, сесть за руль и проехаться километр на механике, то при выявлении сотрудниками ГАИ будут составлены соответствующие административные материалы за управление транспортным средством, не имея права управлять.
Читайте также:
Неопытные водители попадают в ДТП, а автошколы учебные часы не добавляют. Почему так происходит?
Кого на дороге больше – мужчин или женщин и кто из них более ответственный? Поделились эксперты
Что будет, если у водителя нет медицинской справки? Ответили в ГАИ