«У аграриев сейчас работы хватает». Субботин о планах на уборку зерновых в Витебской области

Новости Беларуси. В Витебской области появился первый комбайнер-двухтысячник. Поздравления принимает механизатор сельхозпредприятия «Рудаково» Валентин Ященко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее здесь .

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Сроки были поставлены – 25 августа – завершить зерновые убирать. Но как будут складываться погодные условия – очень сильные корректировки могут быть внесены. Но кровь из носу не должны мы выйти за август. Параллельно идет, уже следующий аграрный год начался. Как бы это ни звучало необычно, уже готовится и почва, готовится к посеву рапс озимый. Еще продолжается интенсивно заготовка кормов, поэтому у аграриев сейчас работы хватает.

В 2022 году Витебский регион ожидает хороший урожай. Аграрии нацелены собрать около миллиона тонн хлеба.