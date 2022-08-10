Прямой эфир

«У аграриев сейчас работы хватает». Субботин о планах на уборку зерновых в Витебской области

10 августа 2022 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебской области появился первый комбайнер-двухтысячник. Поздравления принимает механизатор сельхозпредприятия «Рудаково» Валентин Ященко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее здесь.

«У аграриев сейчас работы хватает». Субботин о планах на уборку зерновых в Витебской области-1

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Сроки были поставлены – 25 августа – завершить зерновые убирать. Но как будут складываться погодные условия – очень сильные корректировки могут быть внесены. Но кровь из носу не должны мы выйти за август. Параллельно идет, уже следующий аграрный год начался. Как бы это ни звучало необычно, уже готовится и почва, готовится к посеву рапс озимый. Еще продолжается интенсивно заготовка кормов, поэтому у аграриев сейчас работы хватает.

В 2022 году Витебский регион ожидает хороший урожай. Аграрии нацелены собрать около миллиона тонн хлеба.

«У аграриев сейчас работы хватает». Субботин о планах на уборку зерновых в Витебской области-4

Уже есть 4 миллиона тонн зерна. Урожай в Беларуси собрали почти с половины площадей. Подробнее здесь.

# Уборочная кампания # общество # Валентин Ященко # Александр Субботин # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Неопытные водители попадают в ДТП, а автошколы учебные часы не добавляют. Почему так происходит?
10 августа 2022 13:46

Неопытные водители попадают в ДТП, а автошколы учебные часы не добавляют. Почему так происходит?

Учиться теперь можно будет и на коробке автомат. Но почему курсанты этого не хотят?
10 августа 2022 13:42

Учиться теперь можно будет и на коробке автомат. Но почему курсанты этого не хотят?

Уже есть 4 миллиона тонн зерна. Урожай в Беларуси собрали почти с половины площадей
10 августа 2022 13:26

Уже есть 4 миллиона тонн зерна. Урожай в Беларуси собрали почти с половины площадей