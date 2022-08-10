Неопытные водители попадают в ДТП, а автошколы учебные часы не добавляют. Почему так происходит?

Новости Беларуси. С сентября можно будет сдать на права на машине с автоматической коробкой передач. Это предусматривает новый закон о дорожном движении. Во-первых, технологии не стоят на месте. Во-вторых, более 65 % авто на наших дорогах с коробкой автомат. А еще автошколы не будут согласовывать с ГАИ маршруты для обучения. Как же из умного курсанта превратиться в уверенного водителя и почему пробки под кабинетами врачей и ГАИ больше, чем на дорогах? Об этом рассказали в программе « Большой город » на СТВ. Кристина Сущеня, СТВ:

Может быть, есть статистика ДТП с участием новичков?

Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Если брать в разрезе молодых водителей до года и статистку по учетным ДТП, в которых пострадали или получили ранения граждане, то за текущий год таких произошло три. Это в общей массе снижение на 25 % с аналогичным периодом прошлого года. Если брать по количеству пострадавших в них лиц, это снижение на 56 %.

Илона Волынец, СТВ:

Как правило, нарушают начинающие водители. Где допускают ошибки? Денис Ливанович:

При совершении ДТП или в принципе? Илона Волынец:

При совершении ДТП.

Денис Ливанович:

При совершении ДТП основными категориями ДТП и рост аварийности в Минске – это все-таки нарушение правил проезда пешеходных переходов водителями транспортных средств, в том числе и несоблюдение дистанции. Это одна из самых основных причин ДТП с материальным ущербом. В том числе у нас нарушение скоростных режимов. Если в части неопытных водителей – на магистральных улицах либо крупных автомобильных дорогах. В Минске это МКАД. Если водитель неопытный попадает в непонятные для него экстремальные условия, например, на МКАДе, когда какой-либо инцидент случается или погодные условия экстремальные, как показывает практика, неопытный водитель с малым практическим стажем вождения – велика вероятность того, что он совершит ДТП. Кристина Сущеня:

Мы тогда упираемся в тему оттачивания навыков, говорим о практике. Мне кажется, часто обучающиеся жалуются на то, что не хватает во время обучения именно практических часов. Может быть, стоит что-то поменять или, на ваш взгляд, достаточно?

Евгений Шлапаков, заместитель председателя Заводской РОС ДОСААФ:

Начнем с того, что мы подготавливаем курсантов по программам, которые утверждает и разрабатывает Минтранс. Мы не отсебятину какую-то делаем, а даем единую программу. Количество часов на практические занятия увеличивается регулярно. В свое время я учился, было меньше 30, потом было 32 или 36. Сейчас это 50 часов. Люди все разные. Одному хватает 20-30 часов, и дальше он шлифует свои навыки, кому-то не хватает этих 50. Дело в том, что та учебная программа, которая предлагается для автошкол, не предусматривает не то что экстремального вождения, но и каких-то критических ситуаций, многих моментов, которые хотелось бы нам с нашей стороны подать курсантам. Кристина Сущеня:

Так, может быть, в этом и есть проблема? Может, стоит что-то поменять в обучении будущем?