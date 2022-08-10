Неопытные водители попадают в ДТП, а автошколы учебные часы не добавляют. Почему так происходит?
Новости Беларуси. С сентября можно будет сдать на права на машине с автоматической коробкой передач. Это предусматривает новый закон о дорожном движении. Во-первых, технологии не стоят на месте. Во-вторых, более 65 % авто на наших дорогах с коробкой автомат. А еще автошколы не будут согласовывать с ГАИ маршруты для обучения. Как же из умного курсанта превратиться в уверенного водителя и почему пробки под кабинетами врачей и ГАИ больше, чем на дорогах? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Может быть, есть статистика ДТП с участием новичков?
Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Если брать в разрезе молодых водителей до года и статистку по учетным ДТП, в которых пострадали или получили ранения граждане, то за текущий год таких произошло три. Это в общей массе снижение на 25 % с аналогичным периодом прошлого года. Если брать по количеству пострадавших в них лиц, это снижение на 56 %.
Илона Волынец, СТВ:
Как правило, нарушают начинающие водители. Где допускают ошибки?
Денис Ливанович:
При совершении ДТП или в принципе?
Илона Волынец:
При совершении ДТП.
Денис Ливанович:
При совершении ДТП основными категориями ДТП и рост аварийности в Минске – это все-таки нарушение правил проезда пешеходных переходов водителями транспортных средств, в том числе и несоблюдение дистанции. Это одна из самых основных причин ДТП с материальным ущербом. В том числе у нас нарушение скоростных режимов. Если в части неопытных водителей – на магистральных улицах либо крупных автомобильных дорогах. В Минске это МКАД. Если водитель неопытный попадает в непонятные для него экстремальные условия, например, на МКАДе, когда какой-либо инцидент случается или погодные условия экстремальные, как показывает практика, неопытный водитель с малым практическим стажем вождения – велика вероятность того, что он совершит ДТП.
Кристина Сущеня:
Мы тогда упираемся в тему оттачивания навыков, говорим о практике. Мне кажется, часто обучающиеся жалуются на то, что не хватает во время обучения именно практических часов. Может быть, стоит что-то поменять или, на ваш взгляд, достаточно?
Евгений Шлапаков, заместитель председателя Заводской РОС ДОСААФ:
Начнем с того, что мы подготавливаем курсантов по программам, которые утверждает и разрабатывает Минтранс. Мы не отсебятину какую-то делаем, а даем единую программу. Количество часов на практические занятия увеличивается регулярно. В свое время я учился, было меньше 30, потом было 32 или 36. Сейчас это 50 часов. Люди все разные. Одному хватает 20-30 часов, и дальше он шлифует свои навыки, кому-то не хватает этих 50. Дело в том, что та учебная программа, которая предлагается для автошкол, не предусматривает не то что экстремального вождения, но и каких-то критических ситуаций, многих моментов, которые хотелось бы нам с нашей стороны подать курсантам.
Кристина Сущеня:
Так, может быть, в этом и есть проблема? Может, стоит что-то поменять в обучении будущем?
Евгений Шлапаков:
Если бы спрашивали еще и автошколы.
Денис Ливанович:
Здесь тоже есть проблемы. Обучать курсанта вождению в экстремальных погодных условиях небезопасно, потому что он еще неквалифицированный водитель.
Кристина Сущеня:
Хорошо, он закончит автошколу и попадет в экстремальные условия. И рядом с ним нет тренера, который нажмет на педаль.
Денис Ливанович:
Курсант на какой-то интенсивной улично-дорожной сети того же Минска, к примеру, не будем брать МКАД с высокой интенсивностью, возьмем любой проспект города. В экстремальных погодных условиях, плюс такой фактор, как неопытный водитель, который явно будет ехать не со скоростью потока, с более низкими скоростями для движения, с неуверенной ездой, перестроением и тому подобное, где-то забывать будет включать поворотники – это те факторы, которые могут непосредственно повлиять в целом на дорожно-транспортную ситуацию.
Кристина Сущеня:
На дорогах очень часто можно заметить знак 70 на стекле. Действительно, молодые автовладельцы создают те самые экстремальные условия на дороге, это очень часто можно видеть. В целом, если посмотреть на статистику, сколько ДТП происходит в сутки в большом городе? Сейчас мы говорим не только о новичках, а в целом.
Денис Ливанович:
Около 50 ДТП в сутки с материальным ущербом, в том числе и пострадавшим. День на день не приходится, иногда это бывает 70 %, 20-30 % – в выходной день. Наиболее аварийными часами остается время вечернее (с шести до девяти), понедельник и пятница.
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