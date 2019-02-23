Сам себе синоптик. Как при помощи домашних гаджетов составить прогноз погоды

9 человек из 10 во всём мире дышат загрязнённым воздухом. Та же проблема ежегодно уносит 7 миллионов жизней на планете. Эти цифры приводит Всемирная организация здравоохранения. Причём, речь идёт не только про опасные производственные выбросы. Неприметные соседи в квартире – пыль, грибок и бактерии могут стать бомбой замедленного действия. Именно поэтому все большую популярность набирают климатические гаджеты, рассказали в программе «Плюс-минус».

Метеостанции. Они оснащены основными приборами: барометр, гигрометр, термометр. Именно на основании показаний этих приборов домашняя метеостанция делает прогнозы погоды.

Александр Черневский, эксперт:

Они показывают полностью, что происходит и внутри помещения, и за окном. И температуру, и влажность, и восход солнца – всё, что надо, вся информация у них на одном дисплее.

По мнению специалистов, для нормального самочувствия человека влажность в помещении должна быть около 50 %. Именно поэтому в магазинах всё чаще спрашивают увлажнитель воздуха.

Ещё одна новинка – метеоприложение в телевизоре. Тот самый случай, когда все важные погодные тренды можно узнать в несколько кликов, не вставая с дивана.