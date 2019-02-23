С голым торсом по морозному городу: «Забег настоящих мужчин» прошёл в Минске

Новости Беларуси. В шапке и варежках, но с голым торсом: в Минске прошел «Забег настоящих мужчин». Около 2000 смельчаков в лосинах, шортах и штанах пробежали по морозному проспекту Победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый бегун выбрал посильную дистанцию – 1 или 3 километра. А тепло одетые зрительницы встречали мужчин на финишной прямой. Бежала не только молодежь, но и совсем юные минчане. Многие подошли творчески и решили удивить зрительниц не только подтянутой фигурой, но и необычными костюмами.

Мы занимаемся исторической реконструкцией эпохи викингов. Решили поучаствовать.

Греет любовь к Родине. 23 февраля – замечательный праздник просто, столько друзей, столько эмоций.

Тренируемся больше всего в водоемах, на озере. И постоянно плаваем, участвуем в соревнованиях.

Такое расстояние, как мы сегодня пробежали, мы проплываем в ледяной воде. Так что это все не страшно.

Я занимаюсь уже два года спортом. И уже второй раз уже пробежал «Забег настоящих мужчин».