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С голым торсом по морозному городу: «Забег настоящих мужчин» прошёл в Минске

23 февраля 2019 17:44
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Новости Беларуси. В шапке и варежках, но с голым торсом: в Минске прошел «Забег настоящих мужчин». Около 2000 смельчаков в лосинах, шортах и штанах пробежали по морозному проспекту Победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С голым торсом по морозному городу: «Забег настоящих мужчин» прошёл в Минске-1

Каждый бегун выбрал посильную дистанцию – 1 или 3 километра. А тепло одетые зрительницы встречали мужчин на финишной прямой. Бежала не только молодежь, но и совсем юные минчане. Многие подошли творчески и решили удивить зрительниц не только подтянутой фигурой, но и необычными костюмами.

С голым торсом по морозному городу: «Забег настоящих мужчин» прошёл в Минске-4

Мы занимаемся исторической реконструкцией эпохи викингов. Решили поучаствовать.

С голым торсом по морозному городу: «Забег настоящих мужчин» прошёл в Минске-7

Греет любовь к Родине. 23 февраля – замечательный праздник просто, столько друзей, столько эмоций.

С голым торсом по морозному городу: «Забег настоящих мужчин» прошёл в Минске-10

Тренируемся больше всего в водоемах, на озере. И постоянно плаваем, участвуем в соревнованиях.

С голым торсом по морозному городу: «Забег настоящих мужчин» прошёл в Минске-13

Такое расстояние, как мы сегодня пробежали, мы проплываем в ледяной воде. Так что это все не страшно.

С голым торсом по морозному городу: «Забег настоящих мужчин» прошёл в Минске-16

Я занимаюсь уже два года спортом. И уже второй раз уже пробежал «Забег настоящих мужчин».

С голым торсом по морозному городу: «Забег настоящих мужчин» прошёл в Минске-19

Каждому за участие вручили медаль, а первые три бегуна получили и денежную премию. Отогревали спортсменов травяным чаем. Однако бегуны согреваться не спешили. Мужчины обменивались впечатлениями и делали фото на память.

# Акции # общество # Фотофакт

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