Салют в Минске 3 июля 2013. Где и во сколько посмотреть?

Новости Беларуси. Главная площадка в столице – у подножия стелы «Минск – город-герой». С 21:00 здесь будет проходить гала-концерт при участии исполнителей и коллективов. В 22:55 выступление прервёт Общереспубликанская акция «Споём гимн вместе». После чего небо над столицей украсит салют. Всего будут даны 30 залпов, продолжительность салюта – 10 минут.



Небо над Минском расцветят залпы из восьми салютных установок, расположенных в шести точках Минска. Огневая точка №2 размещена на пустыре в районе водохранилища Дрозды.



Третья огневая позиция находится в районе аэропорта Минск-1.



Позиция огневой точки №4 – пустырь в районе Чижовского кладбища.



Залпы с огневой позиции №5 прозвучат в микрорайоне Новинки.



И шестая точка, которая пользуется особой популярностью у жителей столичного микрорайона Уручье, находится в парке боевых машин одной из воинских частей в Военном городке.



Праздничные залпы окрасят небо над Брестской крепостью и всеми областными центрами ровно в 23.00.