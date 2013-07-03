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Салют в Минске 3 июля 2013. Где и во сколько посмотреть?

03 июля 2013 07:30
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Новости Беларуси. Главная площадка в столице – у подножия стелы «Минск – город-герой». С 21:00 здесь будет проходить гала-концерт при участии исполнителей и коллективов. В 22:55 выступление прервёт Общереспубликанская акция «Споём гимн вместе». После чего небо над столицей украсит салют. Всего будут даны 30 залпов, продолжительность салюта – 10 минут.

Небо над Минском расцветят залпы из восьми салютных установок, расположенных в шести точках Минска. Огневая точка №2 размещена на пустыре в районе водохранилища Дрозды.

Третья огневая позиция находится в районе аэропорта Минск-1.

Позиция огневой точки №4 – пустырь в районе Чижовского кладбища.

Залпы с огневой позиции №5 прозвучат в микрорайоне Новинки.

И шестая точка, которая пользуется особой популярностью у жителей столичного микрорайона Уручье, находится в парке боевых машин одной из воинских частей в Военном городке.

Праздничные залпы окрасят небо над Брестской крепостью и всеми областными центрами ровно в 23.00.

Акция «Споём гимн вместе» и салют в Минске 3 июля 2013. Полная видеоверсия прямой трансляции

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