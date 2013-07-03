3 июля 2013 в Гродно. Афиша мероприятий

3 июля в Гродно: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия
8:00-9:00 – Возложение цветов и венков на местах захоронений и памятных знаках города.
8:00-15:00 – Выставка военной техники (Площадь Тизенгауза).
10:00-11:00 – Торжественный митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь, возложение венков и цветов к памятнику воинам-освободителям, прохождение войск Гродненского гарнизона (Площадь Ленина, парк имени Ж.-Э. Жилибера, памятник воинам-освободителям, ул. Дзержинского).
11:00-17:30 – Концертно-развлекательная программа (Парк имени Ж.-Э. Жилибера).
12:00-15:00 – Работа спортивной площадки (Парк имени Ж.-Э. Жилибера,
15:00-19:00 – Районный праздник, посвященный 35-летию Октябрьского района
18:00-22:55 – Концертная программа с участием артистов, творческих коллективов, финал телевизионного проекта
22:55-23:00 – Республиканская акция
23:00-23:10 – Праздничный салют (Площадь Ленина).