3 июля 2013 в Гродно. Афиша мероприятий

3 июля в Гродно: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия



8:00-9:00 – Возложение цветов и венков на местах захоронений и памятных знаках города.



8:00-15:00 – Выставка военной техники (Площадь Тизенгауза).



10:00-11:00 – Торжественный митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь, возложение венков и цветов к памятнику воинам-освободителям, прохождение войск Гродненского гарнизона (Площадь Ленина, парк имени Ж.-Э. Жилибера, памятник воинам-освободителям, ул. Дзержинского).



11:00-17:30 – Концертно-развлекательная программа (Парк имени Ж.-Э. Жилибера).



12:00-15:00 – Работа спортивной площадки (Парк имени Ж.-Э. Жилибера, «Швейцарская долина»).



15:00-19:00 – Районный праздник, посвященный 35-летию Октябрьского района «Мой адрес – Октябрьский район!» (ул. Левонабережная).



18:00-22:55 – Концертная программа с участием артистов, творческих коллективов, финал телевизионного проекта «Знай наших!». (Площадь Ленина. Выступление группы «Без билета»).



22:55-23:00 – Республиканская акция «Споем гимн вместе!». (Площадь Ленина).



23:00-23:10 – Праздничный салют (Площадь Ленина).

