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3 июля 2013 в Гродно. Афиша мероприятий

03 июля 2013 07:08
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3 июля в Гродно: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия

8:00-9:00 – Возложение цветов и венков на местах захоронений и памятных знаках города.


8:00-15:00 – Выставка военной техники (Площадь Тизенгауза).


10:00-11:00 – Торжественный митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь, возложение венков и цветов к памятнику воинам-освободителям, прохождение войск Гродненского гарнизона (Площадь Ленина, парк имени Ж.-Э. Жилибера, памятник воинам-освободителям, ул. Дзержинского).


11:00-17:30 – Концертно-развлекательная программа (Парк имени Ж.-Э. Жилибера).


12:00-15:00 – Работа спортивной площадки (Парк имени Ж.-Э. Жилибера, «Швейцарская долина»).


15:00-19:00 – Районный праздник, посвященный 35-летию Октябрьского района «Мой адрес – Октябрьский район!» (ул. Левонабережная).


18:00-22:55 – Концертная программа с участием артистов, творческих коллективов, финал телевизионного проекта «Знай наших!». (Площадь Ленина. Выступление группы «Без билета»).


22:55-23:00 – Республиканская акция «Споем гимн вместе!». (Площадь Ленина).


23:00-23:10 – Праздничный салют (Площадь Ленина).
 

# общество # Парад в Минске 3 июля # 3 июля 2013 в Минске и Беларуси: День Независимости

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