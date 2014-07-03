Новости по тегу #Салют в Минске 3 июля 2014

Залпы салюта прогремели в 22 часа в Минске, Брестской крепости и областных центрах. Вечернее небо украсили десятки разноцветных композиций. В Минске салют запустили с шести точек.
Когда к концерту еще только готовились, небеса уже подыгрывали празднику. Не дождь, а настоящий ливень быстро организовал инструментам и живой звук, и генеральную репетицию.
Программа выступления Государственного симфонического оркестра в Москве 30 апреля и в Минске 9 мая.
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