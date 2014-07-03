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Новости по тегу #Салют в Минске 3 июля 2014

Салют в Минске 3 июля 2014. Видео для тех, кто не успел посмотреть
03 июля 2014 20:38

Салют в Минске 3 июля 2014. Видео для тех, кто не успел посмотреть

Салют 9 мая 2014 в Минске
10 мая 2014 11:26

Салют 9 мая 2014 в Минске

Салют в Минске 9 мая 2014 года! Где и когда смотреть?
08 мая 2014 19:37

Салют в Минске 9 мая 2014 года! Где и когда смотреть?

Видеорепортаж: салют в Минске и ёлка у Дворца спорта в ночь с 31 декабря по 1 января
01 января 2014 17:25

Видеорепортаж: салют в Минске и ёлка у Дворца спорта в ночь с 31 декабря по 1 января

Салют в Минске начнется в 1 час ночи, метро будет работать до 2.30, транспорт - до 4.30
31 декабря 2013 10:40

Салют в Минске начнется в 1 час ночи, метро будет работать до 2.30, транспорт - до 4.30

Салют в Минске 3 июля 2013. Где и во сколько посмотреть?
03 июля 2013 07:30

Салют в Минске 3 июля 2013. Где и во сколько посмотреть?

Салют 9 мая 2013 в Минске
09 мая 2013 09:45

Салют 9 мая 2013 в Минске

03 июля 2012 13:58

Салют в Минске 3 июля 2012: где посмотреть

Во сколько в Минске будет салют 9 мая 2012 года?
09 мая 2012 12:46

Во сколько в Минске будет салют 9 мая 2012 года?

10 мая 2011 07:10

Салют в Минске 9 мая 2011 года

Праздничный салют – кульминация Дня Победы
10 мая 2010 17:10

Праздничный салют – кульминация Дня Победы

28 апреля 2010 10:54

Впервые на День Победы в Минске перед салютом прозвучит симфоническая музыка