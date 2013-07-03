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3 июля 2013 в Бресте. Афиша мероприятий

03 июля 2013 07:14
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3 июля в Бресте: праздничные культурно-массовые мероприятия

10.00 - 10.15 – Возложение цветов на пл. Свободы

10.40 - 10.55 – Возложение цветов в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»

17.00 - 21.00 – Праздничная программа «Слаўся, зямлі нашай светлае імя!», Парк воинов- интернационалистов   

16.00 - 21.00 – Праздник микрорайона Речица «Беларусь молодая», посвященный Дню Независимости Республики Беларусь, м-н Речица, ул.Смирнова, 23

21.00 - 23.00 – Праздничный концерт, посвящённый Дню Независимости Республики Беларусь и Республиканская акция «Споём гимн вместе!», пл. Ленина       

12.00 – 22.00 – Пляжная дискотека, посвященная Дню Независимости Республики Беларусь.   Пляж спасательной станции по бульвару Шевченко      

22.00 – Праздничный салют. ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой». 

 

# общество # Парад в Минске 3 июля # 3 июля 2013 в Минске и Беларуси: День Независимости

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