3 июля 2013 в Бресте. Афиша мероприятий

3 июля в Бресте: праздничные культурно-массовые мероприятия
10.00 - 10.15 – Возложение цветов на пл. Свободы
10.40 - 10.55 – Возложение цветов в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»
17.00 - 21.00 – Праздничная программа «Слаўся, зямлі нашай светлае імя!», Парк воинов- интернационалистов
16.00 - 21.00 – Праздник микрорайона Речица «Беларусь молодая», посвященный Дню Независимости Республики Беларусь, м-н Речица, ул.Смирнова, 23
21.00 - 23.00 – Праздничный концерт, посвящённый Дню Независимости Республики Беларусь и Республиканская акция «Споём гимн вместе!», пл. Ленина
12.00 – 22.00 – Пляжная дискотека, посвященная Дню Независимости Республики Беларусь. Пляж спасательной станции по бульвару Шевченко
22.00 – Праздничный салют. ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой».