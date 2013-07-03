3 июля 2013 в Гомеле. Афиша мероприятий

ул. Советская

10.00 – 10.15 Праздничное шествие трудовых коллективов и руководства области и города

Площадь Труда

10.15 – 10.30 Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков «У сэрцы народным навекі жывыя»

Площадь Восстания

13.00–16.00 Работа молодежной площадки «Беларусь – это мы!»:- открытые соревнования по силовому экстриму;- открытые соревнования по стритболу; - диджей-сет; -выступление молодежных танцевальных коллективов.

Сквер имени А. Громыко

11.00 – 17.00 - Книжно-иллюстративная выставка Гомельской городской централизованной библиотечной системы, выставка коллекционеров;- Выставка «Арт-кафе», концертно-развлекательная программа с участием танцевальных и хоровых коллективов, эстрадных групп и солистов государственного учреждения «Городской центр культуры»;- Праздничная программа детских музыкальных школ и школ искусств г. Гомеля

ул. Ланге (площадка возле УО «Гомельский государственный медицинский университет»)

10.30–14.00 Праздничный концерт «Квітней, Радзіма, пад блакітным небам»; Выставка работ учреждений образования города

Стадион «Центральный»

16.00 Концерт «Шлягер на все времена» с участием народной артистки СССР Эдиты Пьехи, ВИА «Самоцветы», Алексея Глызина, ВИА «Земляне», Ядвиги Поплавской и Александра Тихоновича

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

пр. Космонавтов, 70

16.00 – 20.00 Детские аттракционы

17.00 – 19.00 Спортивно-игровая развлекательная программа «Детство – это смех и радость». Конкурс рисунков на асфальте «Всех люблю на свете я – это Родина моя!»

17.00 – 21.00 Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества учреждений общего среднего, среднего специального и профессионального образования «Солнце над моей Беларусью»: фотовернисаж «Парад победителей» - выставка кукол,

квилты «Салют Победы», «Мой город»

17.00 – 18.00 Face-art- катание на лошадях – показ модных коллекций одежды музыкальный марафон дошкольных учреждений образования и ДШИ №5 – «Калейдоскоп талантов»

18.00 – 21.25 Концертная программа с участием творческих коллективов и солистов Железнодорожного района города Гомеля «У далонях маёй Беларусі»

21.25 – 21.55 Выступление артиста инструментальной музыки Олега Диманта (скрипка)

21.55 – 22.55 Выступление артиста белорусской эстрады Алексея Хлестова

22.55 – 23.00 Акция «Споем гимн вместе!»

23.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Площадь у ДК ОАО «Гомельстекло» г.п.Костюковка

18.00 – 20.30 Выставка декоративно-прикладного творчества учреждений образования

18.00 – 19.00 Детская игровая программа

19.00 – 20.30 Праздничный концерт творческих коллективов Дворца культуры ОАО «Гомельстекло»

20.30 – 22.55 Танцевально-развлекательная программа

22.55 – 23.00 Акция «Споем гимн вместе!»

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Микрорайон «Любенский»

Праздничные мероприятия «Табе, незалежная Бацькаўшчына»:

16.30 – 23.30 Патриотические акции, выставки, «Парад победителей» – фотовыставка портретов ветеранов ВОВ.Фестиваль национальной культуры «Наш шчодры беларускі край». Интерактивная выставка этнографических музеев

17.00 – 21.00 «Бульбяны» хит-парад»: фестиваль карвинга из картофеля; выставка блюд белорусской кухни; интерактивные, тематические игровые площадки

17.00 – 23.00 Праздничный концерт «Жыві і квітней, Беларусь!»

17.00 – 19.00 Выступление детских творческих коллективов, лучших самодеятельных коллективов, солистов Советского района г. Гомеля; шоу-дефиле Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа»

18.30 – 20.00 Парусная регата

19.00 – 20.00 Выступление победителей открытого фестиваля-конкурса молодёжной песни «Нам доверен век!»;

20.00 – 22.00 Показательные выступления роты специального назначения в/ч 5525.Выступление военных оркестров Вооруженных Сил Республики Беларусь.

22.00 – 22.25 Выступление звезды белорусской эстрады Петра Елфимова

22.55 – 23.00 Акция «Споем гимн вместе!»

23.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Площадка возле Ледового Дворца (Мазурова, 110)

Праздничные мероприятия «Мы ўсе дзеці твае, Беларусь!»:

14.00 – 20.00 Спортивные аттракционы, игровые площадки: надувные аттракционы; катание на лошадях; лего-городок «Детство – это смех и радость»; показательные выступления спортивных школ; выставка экспозиций школьных музеев; выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества учреждений образования

17.00 – 20.00 Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Центрального района города Гомеля «Беларусь – мая мова і песня»;

20.00 – 22.00 Развлекательная шоу-программа Гомельского городского радио 107,4 FM с участием группы «Цвет Алое» и Нины Богдановой

22.00 – 22.35 Выступление артистки белорусской эстрады Алеси

22.35 – 22.55 «Вiншуем Беларусь!»

22.55 – 23.00 Акция «Споем гимн вместе!»

23.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ

НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН

Зона отдыха «Пруды»

Праздничные мероприятия «Краіна мар і думак светлых, мая Радзіма – Беларусь!»:

16.00 – 17.00 Дрессура и показательные выступления собак декоративных и охранных пород Гомельского областного клуба собаководства

16.00 – 19.00 Катание всех желающих на лошадях

16.00 – 20.00 Выставки народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества предприятий и учреждений района

16.00 – 20.00 Показательные выступления спортсменов на празднике: парусный спорт, байдарки, прокат лодок и катамаранов населению

17.00 – 18.00 «Бугурт» – массовое сражение рыцарей. Гомельское фехтовальное объединение «Эрбис»

17.00 – 19.00 Работают детские игровые городки, развлекательные аттракционы

18.00 – 20.00 Выставка-показ редких автомобилей и мото-техники

18.00 – 20.30 Эстрадный коктейль «Молодые голоса Новобелицы» с участием лучших солистов и исполнителей района. Живой звук.

20.30 – 22.00 Концерт с участием Заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой. Живой звук.

22.00 – 22.55 Выступление участников телепроекта «Академия талантов». Живой звук.

22.55 – 23.00 Акция «Споем гимн вместе!»