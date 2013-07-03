3 июля 2013 в Гомеле. Афиша мероприятий

3 июля в Гомеле: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия
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ул. Советская
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10.00 – 10.15
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Праздничное шествие трудовых коллективов и руководства области и города
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Площадь Труда
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10.15 – 10.30
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Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков «У сэрцы народным навекі жывыя»
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Площадь Восстания
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13.00–16.00
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Работа молодежной площадки «Беларусь – это мы!»:- открытые соревнования по силовому экстриму;- открытые соревнования по стритболу;
- диджей-сет;
-выступление молодежных танцевальных коллективов.
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Сквер имени А. Громыко
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11.00 – 17.00
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- Книжно-иллюстративная выставка Гомельской городской централизованной библиотечной системы, выставка коллекционеров;- Выставка «Арт-кафе», концертно-развлекательная программа с участием танцевальных и хоровых коллективов, эстрадных групп и солистов государственного учреждения «Городской центр культуры»;- Праздничная программа детских музыкальных школ и школ искусств г. Гомеля
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ул. Ланге (площадка возле УО «Гомельский государственный медицинский университет»)
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10.30–14.00
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Праздничный концерт «Квітней, Радзіма, пад блакітным небам»; Выставка работ учреждений образования города
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Стадион «Центральный»
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16.00
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Концерт «Шлягер на все времена» с участием народной артистки СССР Эдиты Пьехи, ВИА «Самоцветы», Алексея Глызина, ВИА «Земляне», Ядвиги Поплавской и Александра Тихоновича
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
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пр. Космонавтов, 70
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16.00 – 20.00
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Детские аттракционы
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17.00 – 19.00
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Спортивно-игровая развлекательная программа «Детство – это смех и радость». Конкурс рисунков на асфальте «Всех люблю на свете я – это Родина моя!»
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17.00 – 21.00
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Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества учреждений общего среднего, среднего специального и профессионального образования «Солнце над моей Беларусью»:
фотовернисаж «Парад победителей» - выставка кукол,
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17.00 – 18.00
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Face-art- катание на лошадях – показ модных коллекций одежды
музыкальный марафон дошкольных учреждений образования и ДШИ №5 – «Калейдоскоп талантов»
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18.00 – 21.25
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Концертная программа с участием творческих коллективов и солистов Железнодорожного района города Гомеля «У далонях маёй Беларусі»
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21.25 – 21.55
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Выступление артиста инструментальной музыки Олега Диманта (скрипка)
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21.55 – 22.55
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Выступление артиста белорусской эстрады Алексея Хлестова
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22.55 – 23.00
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Акция «Споем гимн вместе!»
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23.00
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
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Площадь у ДК ОАО «Гомельстекло» г.п.Костюковка
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18.00 – 20.30
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Выставка декоративно-прикладного творчества учреждений образования
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18.00 – 19.00
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Детская игровая программа
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19.00 – 20.30
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Праздничный концерт творческих коллективов Дворца культуры ОАО «Гомельстекло»
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20.30 – 22.55
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Танцевально-развлекательная программа
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22.55 – 23.00
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Акция «Споем гимн вместе!»
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СОВЕТСКИЙ РАЙОН
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Микрорайон «Любенский»
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Праздничные мероприятия «Табе, незалежная Бацькаўшчына»:
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16.30 – 23.30
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Патриотические акции, выставки, «Парад победителей» – фотовыставка портретов ветеранов ВОВ.Фестиваль национальной культуры «Наш шчодры беларускі край». Интерактивная выставка этнографических музеев
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17.00 – 21.00
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«Бульбяны» хит-парад»:
фестиваль карвинга из картофеля;
выставка блюд белорусской кухни;
интерактивные, тематические игровые площадки
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17.00 – 23.00
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Праздничный концерт «Жыві і квітней, Беларусь!»
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17.00 – 19.00
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Выступление детских творческих коллективов, лучших самодеятельных коллективов, солистов Советского района г. Гомеля; шоу-дефиле Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа»
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18.30 – 20.00
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Парусная регата
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19.00 – 20.00
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Выступление победителей открытого фестиваля-конкурса молодёжной песни «Нам доверен век!»;
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20.00 – 22.00
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Показательные выступления роты специального назначения в/ч 5525.Выступление военных оркестров Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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22.00 – 22.25
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Выступление звезды белорусской эстрады Петра Елфимова
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22.55 – 23.00
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Акция «Споем гимн вместе!»
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23.00
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Площадка возле Ледового Дворца (Мазурова, 110)
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Праздничные мероприятия «Мы ўсе дзеці твае, Беларусь!»:
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14.00 – 20.00
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Спортивные аттракционы, игровые площадки:
надувные аттракционы;
катание на лошадях;
лего-городок «Детство – это смех и радость»;
показательные выступления спортивных школ;
выставка экспозиций школьных музеев;
выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества учреждений образования
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17.00 – 20.00
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Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Центрального района города Гомеля «Беларусь – мая мова і песня»;
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20.00 – 22.00
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Развлекательная шоу-программа Гомельского городского радио 107,4 FM с участием группы «Цвет Алое» и Нины Богдановой
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22.00 – 22.35
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Выступление артистки белорусской эстрады Алеси
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22.35 – 22.55
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«Вiншуем Беларусь!»
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22.55 – 23.00
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Акция «Споем гимн вместе!»
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23.00
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ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
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НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН
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Зона отдыха «Пруды»
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Праздничные мероприятия «Краіна мар і думак светлых, мая Радзіма – Беларусь!»:
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16.00 – 17.00
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Дрессура и показательные выступления собак декоративных и охранных пород Гомельского областного клуба собаководства
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16.00 – 19.00
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Катание всех желающих на лошадях
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16.00 – 20.00
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Выставки народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества предприятий и учреждений района
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16.00 – 20.00
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Показательные выступления спортсменов на празднике: парусный спорт, байдарки, прокат лодок и катамаранов населению
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17.00 – 18.00
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«Бугурт» – массовое сражение рыцарей. Гомельское фехтовальное объединение «Эрбис»
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17.00 – 19.00
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Работают детские игровые городки, развлекательные аттракционы
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18.00 – 20.00
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Выставка-показ редких автомобилей и мото-техники
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18.00 – 20.30
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Эстрадный коктейль «Молодые голоса Новобелицы» с участием лучших солистов и исполнителей района. Живой звук.
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20.30 – 22.00
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Концерт с участием Заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой. Живой звук.
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22.00 – 22.55
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Выступление участников телепроекта «Академия талантов». Живой звук.
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22.55 – 23.00
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Акция «Споем гимн вместе!»
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23.00
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК