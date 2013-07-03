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3 июля 2013 в Гомеле. Афиша мероприятий

03 июля 2013 07:02
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3 июля в Гомеле: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия

ул. Советская

10.00 – 10.15

Праздничное шествие трудовых коллективов и руководства области и города

Площадь Труда

10.15 – 10.30

Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков «У сэрцы народным навекі жывыя»

Площадь Восстания

13.00–16.00

Работа молодежной площадки «Беларусь – это мы!»:- открытые соревнования по силовому экстриму;- открытые соревнования по стритболу;

- диджей-сет;

-выступление молодежных танцевальных коллективов.

Сквер имени А. Громыко

11.00 – 17.00

- Книжно-иллюстративная выставка  Гомельской  городской централизованной библиотечной системы, выставка коллекционеров;-  Выставка «Арт-кафе», концертно-развлекательная  программа с участием танцевальных и хоровых  коллективов, эстрадных групп и солистов государственного учреждения «Городской центр культуры»;- Праздничная программа детских музыкальных школ и школ искусств г. Гомеля

ул. Ланге (площадка возле УО «Гомельский государственный медицинский университет»)

10.30–14.00

Праздничный концерт «Квітней, Радзіма, пад блакітным небам»; Выставка работ учреждений образования города

Стадион «Центральный»

16.00

Концерт «Шлягер на все времена» с участием  народной артистки СССР Эдиты Пьехи, ВИА «Самоцветы», Алексея Глызина, ВИА «Земляне», Ядвиги Поплавской и Александра Тихоновича

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

пр. Космонавтов, 70

16.00 – 20.00

Детские аттракционы

17.00 – 19.00

Спортивно-игровая развлекательная программа «Детство – это смех и радость». Конкурс рисунков на асфальте «Всех люблю на свете я – это Родина моя!»

17.00 – 21.00

Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества учреждений общего среднего, среднего специального и профессионального образования «Солнце над моей Беларусью»:

фотовернисаж «Парад победителей» - выставка кукол,
квилты «Салют Победы», «Мой город»

17.00 – 18.00

Face-art- катание на лошадях – показ модных коллекций одежды

музыкальный марафон дошкольных учреждений образования и ДШИ №5 – «Калейдоскоп талантов»

18.00 – 21.25

Концертная программа с участием творческих коллективов и солистов Железнодорожного района города Гомеля «У далонях маёй Беларусі»

21.25 – 21.55

Выступление артиста инструментальной музыки Олега Диманта (скрипка)

21.55 – 22.55

Выступление артиста белорусской эстрады Алексея Хлестова

22.55 – 23.00

Акция «Споем гимн вместе!»

23.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Площадь у ДК ОАО «Гомельстекло» г.п.Костюковка

18.00 – 20.30

Выставка декоративно-прикладного творчества учреждений образования

18.00 – 19.00

Детская игровая программа

19.00 – 20.30

Праздничный концерт творческих коллективов Дворца культуры ОАО «Гомельстекло»

20.30 – 22.55

Танцевально-развлекательная программа

22.55 – 23.00

Акция «Споем гимн вместе!» 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Микрорайон «Любенский»

 

Праздничные мероприятия «Табе, незалежная Бацькаўшчына»:

16.30 – 23.30

Патриотические акции, выставки, «Парад победителей» – фотовыставка портретов ветеранов ВОВ.Фестиваль национальной культуры «Наш шчодры беларускі край». Интерактивная выставка этнографических музеев

17.00 – 21.00

«Бульбяны» хит-парад»:

фестиваль карвинга из картофеля;

выставка блюд белорусской кухни;

интерактивные, тематические игровые площадки

17.00 – 23.00

Праздничный концерт «Жыві і квітней, Беларусь!»

17.00 – 19.00

Выступление детских творческих коллективов, лучших самодеятельных коллективов, солистов Советского района г. Гомеля; шоу-дефиле Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа»

18.30 – 20.00

Парусная регата

19.00 – 20.00

Выступление победителей открытого фестиваля-конкурса молодёжной песни «Нам доверен век!»;

20.00 – 22.00

Показательные выступления роты специального назначения в/ч 5525.Выступление военных оркестров Вооруженных Сил Республики Беларусь.

22.00 – 22.25

Выступление звезды белорусской эстрады Петра Елфимова

22.55 – 23.00

Акция «Споем гимн вместе!»

23.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Площадка возле Ледового Дворца (Мазурова, 110)

 

Праздничные мероприятия «Мы ўсе дзеці твае, Беларусь!»:

14.00 – 20.00

Спортивные аттракционы, игровые площадки:

надувные аттракционы;

катание на лошадях;

лего-городок «Детство – это смех и радость»;

показательные выступления спортивных школ;

выставка экспозиций школьных музеев;

выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества учреждений образования

17.00 – 20.00

Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Центрального района города Гомеля «Беларусь – мая мова і песня»;

20.00 – 22.00

Развлекательная шоу-программа Гомельского городского радио 107,4 FM с участием группы «Цвет Алое» и Нины Богдановой

22.00 – 22.35

Выступление артистки белорусской эстрады Алеси

22.35 – 22.55

«Вiншуем Беларусь!»

22.55 – 23.00

Акция «Споем гимн вместе!»

23.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ 

НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН

 

Зона отдыха «Пруды»

 

Праздничные мероприятия «Краіна мар і думак светлых, мая Радзіма – Беларусь!»:

16.00 – 17.00

Дрессура и показательные выступления собак декоративных и охранных пород Гомельского областного клуба собаководства

16.00 – 19.00

Катание всех желающих на лошадях

16.00 – 20.00

Выставки народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества предприятий и учреждений района

16.00 – 20.00

Показательные выступления спортсменов на празднике: парусный спорт, байдарки, прокат лодок и катамаранов населению

17.00 – 18.00

«Бугурт» – массовое сражение рыцарей. Гомельское фехтовальное объединение «Эрбис»

17.00 – 19.00

Работают детские игровые городки, развлекательные аттракционы

18.00 – 20.00

Выставка-показ редких автомобилей и мото-техники

18.00 – 20.30

Эстрадный коктейль «Молодые голоса Новобелицы» с участием лучших солистов и исполнителей района. Живой звук.

20.30 – 22.00

Концерт с участием Заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой. Живой звук.

22.00 – 22.55

Выступление участников телепроекта «Академия талантов». Живой звук.

22.55 – 23.00

Акция «Споем гимн вместе!»

23.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

 

# общество # Парад в Минске 3 июля # 3 июля 2013 в Минске и Беларуси: День Независимости

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