Сайт телеканала СТВ завоевал первое место в номинации «Информационный ресурс» на «ТИБО-2013»

Новости Беларуси. Лучшие во всемирной паутине. «Интернет-премии» вручили 25 апреля на выставке «ТИБО», сообщили в программе . Сайты органов госуправления, университетов, банков, библиотек и СМИ оценивали по 14 основным номинациям. Подано рекордное количество заявок – 542.

Самыми передовыми признаны сайты Миноблисполкома, Белорусской железной дороги, ГУВД Мингорисполкома и Белгосуниверситета. А вот в номинации «Информационный ресурс» первое место завоевал сайт телеканала СТВ.

Дмитрий Руто, редактор отдела Интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Пользователей в среднем 20 тысяч. Бывает, доходит и до 50 тысяч. При глобальных каких-то мероприятиях.

Сайт еще привлекает тем, что есть какие-то интерактивные функции, Интернет-вещание. Это тоже немаловажно в наше время.

Дмитрий Шедко, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Что касается критериев, по которым отбираются, на самом деле, они достаточно сложные. Здесь и удобство для пользования, и дизайнерское решение, и используемое программное обеспечение. Очень-очень много таких узкопрофессиональных вещей, которые знают только создатели сайтов и дизайнеры. И, конечно, наполняемость содержимым.