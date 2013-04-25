Прямой эфир

Сайт телеканала СТВ завоевал первое место в номинации «Информационный ресурс» на «ТИБО-2013»

25 апреля 2013 15:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучшие во всемирной паутине. «Интернет-премии» вручили 25 апреля на выставке «ТИБО», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сайты органов госуправления, университетов, банков, библиотек и СМИ оценивали по 14 основным номинациям. Подано рекордное количество заявок – 542.

Самыми передовыми признаны сайты Миноблисполкома, Белорусской железной дороги, ГУВД Мингорисполкома и Белгосуниверситета. А вот в номинации «Информационный ресурс» первое место завоевал сайт телеканала СТВ.

Дмитрий Руто, редактор отдела Интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Пользователей в среднем 20 тысяч. Бывает, доходит и до 50 тысяч. При глобальных каких-то мероприятиях.
Сайт еще привлекает тем, что есть какие-то интерактивные функции, Интернет-вещание. Это тоже немаловажно в наше время.

Дмитрий Шедко, заместитель министра информации Республики Беларусь:
Что касается критериев, по которым отбираются, на самом деле, они достаточно сложные. Здесь и удобство для пользования, и дизайнерское решение, и используемое программное обеспечение. Очень-очень много таких узкопрофессиональных вещей, которые знают только создатели сайтов и дизайнеры. И, конечно, наполняемость содержимым.

# общество # Фотофакт # СМИ Беларуси # Дмитрий Шедко # ЗАО «Столичное телевидение» # Дмитрий Руто

Другие новости рубрики

Все новости
В Полоцком районе закрывают отделение связи, обслуживающее 11 деревень. Люди даже не снимут зарплату с карточки
25 апреля 2013 15:07

В Полоцком районе закрывают отделение связи, обслуживающее 11 деревень. Люди даже не снимут зарплату с карточки

В Вилейке филателисты со всей страны погасили специальную марку, посвященную 250-летию костела в деревне Костеневичи
25 апреля 2013 14:02

В Вилейке филателисты со всей страны погасили специальную марку, посвященную 250-летию костела в деревне Костеневичи

Лариса Грибалёва рассказала о проекте «Топ-50 успешных и красивых людей Минска» и его благотворительной составляющей
25 апреля 2013 10:23

Лариса Грибалёва рассказала о проекте «Топ-50 успешных и красивых людей Минска» и его благотворительной составляющей