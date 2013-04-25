В Полоцком районе закрывают отделение связи, обслуживающее 11 деревень. Люди даже не снимут зарплату с карточки

Новости Беларуси. В Полоцком районе закрывают отделение связи, которое обслуживает 11 деревень. Местные жители возмущены. Ведь почта – один из немногих пунктов цивилизации на деревне. И единственный, где, например, можно снять деньги с карточки. Банкомата в этой местности нет. Правда, обещают, что по будням, с 10 до 12, в одну из деревень будет приезжать почтовая машина. Но люди боятся попросту не застать неуловимых почтальонов. А как же отправлять или получать письма, посылки, газеты?

Жители деревни Шпаковщина Полоцкого района и еще 10 населенных пунктов возмущены. Их отделение почтовой связи решили закрыть. Людей просто поставили перед фактом.

Местный житель:

У народа ничего не спросили, и вы приехали к нам доложить, что вы так решили. А где мы?

Ближайшее отделение почты – в 10 километрах, в агрогородке Островщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако добраться туда непросто из-за плохого автобусного сообщения. Да и за билет по безналу не рассчитаешься.

Снять зарплату с пластиковой карточки в деревне Шпаковщине можно только в почтовом отделении связи. И то, его могут скоро закрыть и этой возможности больше не будет. Деньги, вроде, есть – на карточке, а, вроде, и нет.

Галина Мороз:

Сейчас перевели всех людей, все хозяйство получают деньги на карточки. У пенсионеров тоже есть карточки. У нас есть кредиты. Мы оплачиваем у нас через Белппочту. И это выгодно.

Местным жителям предлагают альтернативный вариант: 5 раз в неделю в Шпаковщину будет приезжать почтовая машина. Днем. На два часа. В самый разгар трудового дня. Выход у людей один – придется отпрашиваться у руководства. Но что делать жителям остальных населенных пунктов?

Вадим Ульский:

Я живу за 7 км отсюда. И с этой машиной уже. У нас же вместо магазина автолавка. Здесь шофер не причем, а бывает так, что целый день люди ожидают, машина забуксует. Зимой дороги ж нет.

Янина Ливманова:

Почтальон будет стоять под открытым небом, ждать пока придет машина. Нерегулярно привозят почту сюда.

Руководство узла почтовой связи Полоцкого района объясняет свои намерения просто: чтобы сэкономить, нужно избавиться от нерентабельных отделений.

Нина Вистунова, заместитель начальника Полоцкого районного узла почтовой связи:

Уже с 2005 года ведется работа Белпочты по закрытию отделений связи на селе нерентабельных, малорентабельных. И приведению вот этого количества отделений связи в республике к равному количеству административных единиц в районе. То есть в нашем Полоцком районе у нас 17 сельских советов, значит должно быть и не более 17 отделений связи.

Такой аргумент на людей не действует. 25 апреля на сходе приняли общее решение: намерены бороться за свое почтовое отделение.