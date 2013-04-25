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В Вилейке филателисты со всей страны погасили специальную марку, посвященную 250-летию костела в деревне Костеневичи

25 апреля 2013 14:02
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Новости Беларуси. В Вилейке филателисты со всей страны погасили специальную марку, посвященную 250-летию костела в деревне Костеневичи. Сооружение – памятник архитектуры позднего барокко. За один день было продано 140 карточек. Интерес проявили и филателисты из России.

А уже в следующем месяце здесь презентуют конверт с очередной оригинальной маркой. Он будет посвящен 100-летнему юбилею Вилейского костела Воздвижения Святого Креста. Тираж в 30 тысяч экземпляров уже в печати, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Игорь Скок, заместитель начальника Вилейского районного узла почтовой связи:
Спрос определенный есть. Часто гости приезжают в Вилейский район, гостям приятно забрать с собой карточку с изображением каких-то памятных мест, чтобы потом, возможно, использовать в качестве конверта или открытки.

# общество # Достопримечательности Вилейского района

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