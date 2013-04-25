Лариса Грибалёва рассказала о проекте «Топ-50 успешных и красивых людей Минска» и его благотворительной составляющей

В гости к ведущим программы «Утро. Студия хорошего настроения» пришла певица и телеведущая Лариса Грибалёва, которая рассказала о своем «утре» и юбилейной, пятой, церемонии «Топ-50 успешных и красивых людей Минска», которая состоится 30 апреля. Хэдлайнером вечера станет группа, которая поёт о любви – группа «Мачете», с вокалистом Ярославом Малым.

Лариса, Вы очень многосторонний человек. А кем Вы себя ощущаете в первую очередь - певицей, теледивой?

Лариса Грибалёва, певица, телеведущая:

Это самый частый вопрос, который мне задают. Мне кажется, что я просто очень люблю жизнь. Я не ставлю себе, мол, 70% я занимаюсь этим, а 30% я уделяю этому внимание. Нет. Мне кажется, это смежная профессия. Я же не продавец рыбы и певица. Тут получается немножко странно, а я люблю работать с камерой, поэтому мне кажется, что это смежные профессии, которые могут перетекать одна в другую - и певица, и актриса, и телеведущая. Мне кажется, что я как раз в своей среде нахожусь во всех своих начинаниях.

А еще же воспитание двоих детишек... Лариса замечательная мать, она даже научила своего сына стоять во фризе, делать определенные штуки из брей данса.

Лариса Грибалёва:

Я? Этому я его не учила! Кстати, давно он не стоял в этой позе. Как-то больше он сейчас стал заниматься спортом - теннисом и футболом.

А у Вас есть какая-то «обязательная обязанность» в семье?

Лариса Грибалёва:

Да, у меня самая страшная обязанность - это в 7 утра подъем. Я отправляю детей в школу. Это самая главная обязанность, с которой никто не справляется. Это приготовить завтрак, покормить, сделать ссобойку. Нужно одеть, проверить учебники, все проконтролировать. Кому косички заплести, кому хоть водичкой волосы пригладить! Все на мне, все на мне! Мужа сколько просила! Мы даже пытались с ним сделать хотя бы один день в неделе - папиным днем, когда он бы утром их отправлял. Но это либо ребенок ушел без сменной обуви, либо ему жалко их будить, и прочее! И собачка еще на мне! У нас есть собачка, которая тоже просыпается когда хочет и так стонет, и так подвывает, чтобы его выпустили погулять. Я женщина сильная, но тоже не хочу переходить какие-то грани. Все-таки хочу, чтобы мужчина занимался домом. Но так как Саша у меня творческая личность, может даже больше, чем я, то очень сложно с ним согласовать что-нибудь. С ним вроде бы согласовал дизайн какой-нибудь или ландшафт, а он будет думать полночи, потом еще что-то придумает... Это просто нереально. Я просто была безумно счастлива, когда он недавно прикрепил детские раковины в детском санузле, которые три года стояли просто на полу.

Также Лариса Грибалёва рассказала о проекте «Топ-50 успешных и красивых людей Минска» и специальной благотворительной номинации «Золотое сердце» в рамках этого мероприятия.

Лариса Грибалёва:

В этом году мы помогаем Артему Евсиевичу. У него случилась большая беда. Он очень любопытный, очень умный мальчик - физик, химик, математик. С ним из-за этого любопытства случилась большая беда. Я бы хотела попросить наших зрителей, чтобы они помогли. В рамках проекта в этом году мы помогаем Артему. Мы нашли хирурга, который возьмется за операцию, теперь нужны только деньги. Поэтому, я думаю, всем миром мы сможем ему помочь. К нашему проекту уже появилось доверие. Люди понимают, что если мы говорим о каком-то ребенке, то это действительно благотворительность, что деньги собираются именно ему. Потому что это расчетный счет именно ребенка. Каждый может поучаствовать, положить денежку. А мы просто в очередной раз напоминаем нашим красивым и успешным, что они могут быть еще и милосердными, и добрыми. Мы напоминаем людям, что мы все родились для того, чтобы помогать друг другу, как стая. А сам проект красивый, светский, так и остается. Мы ни на что не претендуем. Это никакой не конкурс, это просто приятное хорошее светское мероприятие.