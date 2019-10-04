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Сайт Белстата «лёг» от наплыва желающих пройти интернет-перепись

04 октября 2019 11:38
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовала масштабная кампания по переписи населения,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми внести свои данные в общую базу страны смогли граждане, воспользовавшиеся возможностью пройти процедуру онлайн. А это десятки тысяч человек.

Сайт Белстата «лёг» от наплыва желающих пройти интернет-перепись-1

Такая высокая популярность интернет-услуги спровоцировала сбои в работе сайта Белстата. Этим утром многие столкнулись с трудностями при попытке зайти на специальный ресурс. На данный момент неполадки устранены, сайт Национального статистического комитета работает в штатном режиме.

Сайт Белстата «лёг» от наплыва желающих пройти интернет-перепись-4

В любом случае существует альтернатива. По всей стране открылись стационарные участки. Они будут доступны до конца октября. А начиная с 21 числа к кампании подключатся переписчики, которые будут посещать граждан на дому.

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# Статистика # общество # Фотофакт

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