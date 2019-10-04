Сайт Белстата «лёг» от наплыва желающих пройти интернет-перепись

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала масштабная кампания по переписи населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми внести свои данные в общую базу страны смогли граждане, воспользовавшиеся возможностью пройти процедуру онлайн. А это десятки тысяч человек.

Такая высокая популярность интернет-услуги спровоцировала сбои в работе сайта Белстата. Этим утром многие столкнулись с трудностями при попытке зайти на специальный ресурс. На данный момент неполадки устранены, сайт Национального статистического комитета работает в штатном режиме.