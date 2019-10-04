Интернет-перепись в Беларуси продлится две недели

Новости Беларуси. В стране стартует перепись населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого дня в Беларуси заработают стационарные участки. Начинается этап интернет-переписи, которая продлится две недели.

А начиная с 21 числа к выполнению своей миссии приступят переписчики, которые посетят граждан на дому. Завершится масштабное событие 30 октября.



