Интернет-перепись в Беларуси продлится две недели

Новости Беларуси. В стране стартует перепись населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого дня в Беларуси заработают стационарные участки. Начинается этап интернет-переписи, которая продлится две недели.
Новости Беларуси. В стране стартует перепись населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого дня в Беларуси заработают стационарные участки. Начинается этап интернет-переписи, которая продлится две недели.
А начиная с 21 числа к выполнению своей миссии приступят переписчики, которые посетят граждан на дому. Завершится масштабное событие 30 октября.
Наталья Тарасюк, начальник Главного статистического управления Минска:
Интернет-перепись – это самый простой способ участвовать в переписи. Параллельно будут работать стационарные переписные участки. Их в Минске – 102, куда может прийти любой гражданин нашей страны вне зависимости от того, где проживает или прописан. Переписаться сам, свою семью или родственников.