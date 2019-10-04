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Интернет-перепись в Беларуси продлится две недели

04 октября 2019 06:38
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Новости Беларуси. В стране стартует перепись населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  С этого дня в Беларуси заработают стационарные участки. Начинается этап интернет-переписи, которая продлится две недели.

Интернет-перепись в Беларуси продлится две недели-1

На 49 вопросов ответят белорусы при переписи

Интернет-перепись в Беларуси продлится две недели-4

А начиная с 21 числа к выполнению своей миссии приступят переписчики, которые посетят граждан на дому. Завершится масштабное событие 30 октября.

Наталья Тарасюк, начальник Главного статистического управления Минска:
Интернет-перепись – это самый простой способ участвовать в переписи. Параллельно будут работать стационарные переписные участки. Их в Минске – 102, куда может прийти любой гражданин нашей страны вне зависимости от того, где проживает или прописан. Переписаться сам, свою семью или родственников.

Интернет-перепись в Беларуси продлится две недели-7

# Статистика # общество # Наталья Тарасюк # Фотофакт

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