На 49 вопросов ответят белорусы при переписи

Новости Беларуси. Сколько вам лет? Состоите ли в браке и планируете ли ребенка? 49 вопросов о жизни и быте зададут каждому белорусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перепись населения начинается уже 4 октября. Правда, в ваши дома переписчики пока не постучатся. В течение двух недель рассказать о себе статистам можно будет самостоятельно через интернет – причем из любой точки мира. Либо посетив стационарные участки. Они будут работать по всей стране. И только начиная с 21 по 30 октября переписчики пойдут по квартирам.

Наталья Тарасюк, начальник Главного статистического управления Минска:

В законе о переписи написано о том, что каждый гражданин обязан принять участие. Но мы понимаем, что основная наша задача – донести до каждого, что его участие в переписи очень важно для любого государственного органа, который потом воспользуется статистическими данными. Данные по переписи будут обезличены, и персональные данные по каждому физическому лицу никому не будут передаваться.