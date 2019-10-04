Появятся ли в Минске парковки-этажерки?

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:

Давно это вопрос витает в воздухе. И двухуровневые, и наземные, подземные. Это есть. Лет 6-7 назад мы на Филимонова привезли двухуровневую парковку – для двух автомобилей на одном месте немецкого производства. Решили поставить, подключили.

Решили сделать опрос жителей. Из всех опрошенных только 2% говорят: это надо подумать, это, может, и есть. То есть очень много вопросов: кто первый приедет, как выезжать. Сверху машина стоит – как она будет капать вниз...