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Появятся ли в Минске парковки-этажерки?

04 октября 2019 10:16
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Планируется ли устанавливать во дворах Минска парковки-этажерки, рассказываем в программе «Большой город».

Появятся ли в Минске парковки-этажерки?-1

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:
Давно это вопрос витает в воздухе. И двухуровневые, и наземные, подземные. Это есть. Лет 6-7 назад мы на Филимонова привезли двухуровневую парковку – для двух автомобилей на одном месте немецкого производства. Решили поставить, подключили.

Решили сделать опрос жителей. Из всех опрошенных только 2% говорят: это надо подумать, это, может, и есть. То есть очень много вопросов: кто первый приедет, как выезжать. Сверху машина стоит – как она будет капать вниз...

# Автостоянки # общество # Пётр Прудников

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