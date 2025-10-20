В Беларуси работает около 900 педагогических классов

Учебный год в самом разгаре, поэтому впору посмотреть, какая обстановка в белорусских школах. И тут не менее интересные статистические данные. Наша страна входит в число мировых лидеров по доступности образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одного учителя приходится около 11 учеников. Для сравнения: в западноевропейских странах и США этот показатель составляет около 15, а в мире в среднем – 25. Это к вопросу о внимании, которое педагог способен уделить детям.

Растет и интерес к профессии. Ежегодно в образование приходит более 5 тысяч молодых специалистов. Среди тех, кто после распределения решает остаться и посвятить жизнь наставничеству, – свыше 70 %, в некоторых регионах цифра достигает 95 %. В нынешнем году отмечен рекордный показатель поступления на педагогические специальности. Удивление этот факт не вызывает, ведь готовят будущих учителей со школьной скамьи – в Беларуси работает около 900 пед. классов.

Укомплектованность кадрами в белорусских школах приближается к 100 %. И тут важен баланс: удается поддерживать преемственность поколений. Опытные педагоги передают знания, ценности и навыки молодым коллегам. Кстати, сегодня каждый пятый учитель нашей страны имеет стаж до 10 лет – профессия молодеет. Средний возраст педагогов – чуть более 43-х. У 93 % из них высшее образование. Об уважении, с которым школьники и их родители относятся к педагогам, лучше всего говорят кадры с поздравлениями и словами благодарности в День учителя, который для Беларуси является важным традиционным праздником.