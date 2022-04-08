«Группы передвигаются около 30 километров в течение восьми часов». Военные учения проходят под Слонимом

Новости Беларуси. Тактика, практика и оттачивание навыков. Притом в различных условиях обстановки. Недалеко от Слонима проходит комплексное учение военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его особенностью является выполнение задач на незнакомой местности. В частности, подразделения действуют на труднопроходимых лесисто-болотистых участках в различное время суток. В ходе учения военные в том числе испытывают новые образцы вооружения и военной техники.

Участник учений:

Подразделения осуществляют поиск противника. Группы передвигаются около 30 километров в течение восьми часов. Для нас все стандартно. Все подготовленные люди. Группе выдана техника – это БТР-82А. Это плюс для нас. Он работает тихо.