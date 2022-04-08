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«Группы передвигаются около 30 километров в течение восьми часов». Военные учения проходят под Слонимом

08 апреля 2022 06:32
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Новости Беларуси. Тактика, практика и оттачивание навыков. Притом в различных условиях обстановки. Недалеко от Слонима проходит комплексное учение военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Группы передвигаются около 30 километров в течение восьми часов». Военные учения проходят под Слонимом-1

Его особенностью является выполнение задач на незнакомой местности. В частности, подразделения действуют на труднопроходимых лесисто-болотистых участках в различное время суток. В ходе учения военные в том числе испытывают новые образцы вооружения и военной техники.

«Группы передвигаются около 30 километров в течение восьми часов». Военные учения проходят под Слонимом-4

Участник учений:
Подразделения осуществляют поиск противника. Группы передвигаются около 30 километров в течение восьми часов. Для нас все стандартно. Все подготовленные люди. Группе выдана техника это БТР-82А. Это плюс для нас. Он работает тихо.

«Группы передвигаются около 30 километров в течение восьми часов». Военные учения проходят под Слонимом-7

Подобные занятия очень важны для военнообязанных, поскольку в будущем помогают выполнять задачи, поставленные в рамках комплексного оперативно-тактического учения по обеспечению пограничной безопасности Беларуси.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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