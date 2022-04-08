На прямой линии КГК обсудили эффективность организации работы ЖКХ в Минской области

Новости Беларуси. В условиях неустойчивой погоды жилищно-коммунальным службам приходится ориентироваться на синоптиков. С приходом весны предстоит исправить последствия зимовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 апреля прошла ежемесячная прямая линия в Комитете государственного контроля. На повестке – эффективность организации работы ЖКХ по всей Минской области.

Прямая линия проходит совместно с представителями жилищно-коммунальных служб. Присутствие специалистов помогает решать мелкие вопросы на месте. Среди распространенных обращений – проблема качественного водоснабжения и транспортного сообщения. А также вопрос отчислений на капитальный ремонт и вопросы, связанные с арендным жильем.

Дмитрий Ротгон, заместитель начальника управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Минской области:

Проблема состояла в том, что, по его мнению, ведомственная квартира была реализована гражданам, что законодательством не допускается. Будем уточнять суть проблемы: кому принадлежала, какому ведомству и смотреть порядок либо реализации квартиры, либо сдачи в аренду.