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На прямой линии КГК обсудили эффективность организации работы ЖКХ в Минской области

08 апреля 2022 06:43
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Новости Беларуси. В условиях неустойчивой погоды жилищно-коммунальным службам приходится ориентироваться на синоптиков. С приходом весны предстоит исправить последствия зимовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 апреля прошла ежемесячная прямая линия в Комитете государственного контроля. На повестке – эффективность организации работы ЖКХ по всей Минской области.  

На прямой линии КГК обсудили эффективность организации работы ЖКХ в Минской области-1

Прямая линия проходит совместно с представителями жилищно-коммунальных служб. Присутствие специалистов помогает решать мелкие вопросы на месте. Среди распространенных обращений – проблема качественного водоснабжения и транспортного сообщения. А также вопрос отчислений на капитальный ремонт и вопросы, связанные с арендным жильем.  

На прямой линии КГК обсудили эффективность организации работы ЖКХ в Минской области-4

Дмитрий Ротгон, заместитель начальника управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Минской области:  
Проблема состояла в том, что, по его мнению, ведомственная квартира была реализована гражданам, что законодательством не допускается. Будем уточнять суть проблемы: кому принадлежала, какому ведомству и смотреть порядок либо реализации квартиры, либо сдачи в аренду.  

На прямой линии КГК обсудили эффективность организации работы ЖКХ в Минской области-7

Прямая линия проходит ежемесячно. По словам специалистов, особенно проблемного региона в Минской области сейчас нет.  

# Комитет госконтроля # общество # Дмитрий Ротгон # Фотофакт

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