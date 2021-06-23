Помощь нужно оказывать быстро. Что делать при тепловом ударе?

Лето – это время каникул, дачного отдыха и прогулок на свежем воздухе. Однако не стоит забывать об опасностях, которые подстерегают нас при повышенных температурах. В летний зной перегрев человеческого организма может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Что же такое тепловой удар?

Татьяна Костян, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Тепловой удар – это вид перегревания организма, характеризующийся повышением внутренней температуры тела от 40 градусов или до 40 градусов и выше. Способствовать тепловому удару как на воздухе, так и в помещении будет плотная одежа, нерациональный питьевой режим, физическое перенапряжение, усталость, такие индивидуальные особенности организма, как ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхания.

Тепловому удару подвержены люди любого возраста. В жару специалисты рекомендуют придерживаться необходимых мер профилактики, а именно ограничивать выход на улицу с 10:00 до 17:00, соблюдать питьевой режим, носить легкую одежду и головной убор, избегать употребления жирной и калорийной пищи. В условиях высокой температуры физические нагрузки желательно исключить даже в помещении.

Татьяна Костян:

Могут быть как начальные проявления, так и более серьезные. Усталость, слабость, сонливость, головная боль, головокружение, кратковременные потери сознания. Внешние – гиперемия кожных покровов, одышка, учащенное сердцебиение. Более серьезные нарушения будут связаны с ритмом сердца, затрудненное дыхание, психические расстройства. В дальнейшем возможны судороги.

Тепловой удар, в отличие от солнечного, необязательно возникает под влиянием прямых солнечных лучей. Он может развиться даже в пасмурную погоду. В легких случаях помощь может быть оказана самостоятельно, при тяжелых тепловых ударах оперативная помощь врачей скорой помощи просто необходима. В некоторых случаях счет идет даже на минуты.