Что нужно знать водителям о поездках в жару? Вот что рассказали в ГАИ

Новости Беларуси. В Беларуси на 23 июня объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще накануне был зафиксирован новый температурный рекорд июня за весь период метеонаблюдений – 35,9°С.

В такую знойную погоду специалисты советуют как можно меньше находиться на солнце, особенно с 12 до 16 часов, и пить больше жидкости, желательно обычную воду. Кроме того, лучше не выходить из дома без головного убора, а одежду выбирать из натуральных тканей. Медики также рекомендуют сохранять эмоциональное спокойствие, любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.

Особую осторожность следует соблюдать и тем, кто находится за рулем. Так, о безопасном вождении в условиях высоких температур напомнили в Гомеле сотрудники ГАИ. Водителям и пассажирам общественного транспорта они предложили питьевую воду, а также памятки с основными правилами.

Дарья Ткачева, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Госавтоинспекция рекомендует в жаркий период времени отказаться от управления транспортным средством, планировать свои передвижения в утренние часы либо уже после захода солнца, когда жара уже не такая аномальная. В пути, конечно же, употреблять достаточное количество воды, чтобы сохранять водный баланс. Не рекомендуется употреблять сильно охлажденную воду, употребляем комнатной температуры. В случае, если в пути почувствовали ухудшение сочувствия, необходимо остановиться и уже продолжить свой путь после того, как станет лучше.