С точки зрения анатомии, организм человека не приспособлен ходить на четвереньках – Шевцов о последствиях квадробинга

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Физиологически, с точки зрения анатомии, организм человека не приспособлен ходить на четвереньках.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Мы прямоходящие.

Дмитрий Шевцов:

Мы прямоходящие. К сожалению, расплачиваемся различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта – это и рефлюкс-гастриты, и рефлюкс-эзофагиты, и все остальное. Потому что происходит неправильный пассаж пищи. Это один вопрос. Другой – когда человек прыгает, максимально тяжелые травмы при падении с велосипеда на передние конечности, на две руки. Очень тонкие кости, особенно у ребенка. И когда эти прыжки получаются не совсем корректно либо ребенок не тренирован, то просто ломаются предплечья, две кости сразу. Это я уже как доктор говорю. И потом наступает очень длительный этап лечения, реабилитации. Даже с этой точки зрения надо думать, надо или не надо.