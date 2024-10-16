Мама детей-квадроберов: я уверена в адекватности своих детей, они не едят корм и не ходят на поводке

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Екатерина Шоломицкая, мама детей-квадроберов:

Своих детей я поддерживаю, они у меня молодцы, они хорошо учатся, занимаются в музыкальной школе, учатся в цирковой школе. Квадробер для них – это просто как развлечение. Сейчас осень, началась учеба, и тяжеловато найти на это время. Но лето да, они встречались с друзьями, ходили, гуляли. Они сами себе делают масочки, хвостики. Это не просто спорт для них – это для них еще и развитие творчества. Есть корм, ходить на поводках – ничего такого у нас никогда не было. Мои дети ходят нормально. Когда встречаются с друзьями, там есть определенные виды прыжков, которые надо выучить, определенные виды ходьбы. Но это ограничивается только на детской площадке.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

А вы не опасаетесь, что пока 8, 12 лет, разные игры, дети играют, ничего страшного, но если это продолжится, когда им будет 15-16? Видите, какое развитие это дальше получает. Вы не волнуетесь за это?

Екатерина Шоломицкая:

Я уверена в адекватности моих детей. Я вижу, что мои дети умные, целеустремленные.