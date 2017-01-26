С ремнем безопасности или без него: кому и почему теперь можно не пристегиваться в автомобиле

Новости Беларуси. Минздрав расширил список водителей, которым можно уже сегодня не пристегиваться ремнем безопасности во время движения. Новость дня в первую очередь для будущих мам, а также тех, у кого установлен электрокардиостимулятор. Каковы аргументы медиков и как на такую «заботу» отреагировали белорусы?

Екатерине трудно – не то слово – за рулем в положении. У будущей мамы водительский стаж шесть лет. Пыл активной автоледи приостанавливает разве что уже огромный живот, на который, признается, «натянуть» ремень не так уж и просто.

Екатерина Шпаковская:

Очень тяжело, потому здесь не знаешь, как сесть, а тут еще этот ремень. Бывают такие ситуации, когда из-за этого ремня просто невозможно обстановку на дороге посмотреть.

Не пристегиваться можно было и раньше. Список небольшой, но по закону это могли не делать инструкторы, пассажиры спецтранспорта, таксисты. Были и те, кому это рекомендовали не делать врачи. Последний список дополнили люди с кардиостимуляторами и женщины-водители, срок беременности которых достиг 20 недель.

Екатерина Князева, заведующий терапевтическим отделением 18-й городской поликлиники Минска:

Неправильное ношение ремня безопасности может навредить ребенку. Желательно, чтобы ремень безопасности строго шел под животом, чтобы не передавливать плод. Первые месяцы после установки электрокардиостимулятора ремень безопасности может приводить к повреждению кожи, даже к повреждению самого аппарата, к его отторжению.

Нововведение вступило в силу уже 26 января. Но кое-что остается неизменным. Штраф за забытую медицинскую справку еще никто не отменял, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Человек, у которого есть соответствующие медицинские противопоказания, должен иметь при себе подтверждающий документ. За непристегнутый ремень безопасности предусмотрен штраф в размере до одной базовой величины. Если такое нарушение повторяется в течение года, то штраф может возрасти до пяти базовых величин.

Быть или не быть пристегнутым. Это уже дело каждого. Но главное помнить, что такое нехитрое приспособление может стать настоящим спасением жизни.