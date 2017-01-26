Заливает страшно – фонтаном бьет из розеток, из люстры на потолке: как фотостудия в Минске пытается не утонуть

Если рассуждать философски, мировой потоп наступит тогда, когда всем на все будет наплевать. Героев этой истории накрыл менее масштабный потоп, но по той же наплевательской причине. В бой со стихией вступили в программе «Добро пожаловаться!» Вилия в Беларуси, она же – литовская река Нярис, в свое время развилась из болот на Минской возвышенности. Что ж, как вы лодку назовете, так она и поплывет. На прошлой неделе буквально поплыла, а местами и обрушилась одна из старейших в Минске частных фотостудий – ЗАО «Вилия». Марина Бурмистронок, начальник производства ЗАО «Вилия»:

Со 2 января 2017 года у нас залития стали проходить в масштабах… даже не знаю, как это озвучить: через день, максимум – через два. Заливает страшно: фонтаном бьет из розеток, из люстры на потолке. Везде, где можно, льют. Выносим ведрами эту воду и нигде не можем добиться никакой помощи.

Солидная фотостудия, последние 40 лет расположенная на улице Интернациональной, знакома сотням тысяч любителей сохранить свое изображение в вечности. Станислав Станиславович делает здесь снимки со дня открытия. Но с недавних пор мастер фото опасается за благополучие налаженного бизнеса.

Станислав Флерьянович, фотограф, начальник участка ЗАО «Вилия»:

Я пришел работать на ЗАО «Вилия», сейчас это предприятие называется так, в 1976 году. Мы уже тогда арендовали для фотографии это помещение. За 40 лет здесь получило услуги не одно поколение минчан. А вот с этими маленькими (хотя какие они маленькие!) катаклизмами нам весьма проблематично оказывать услуги. Не хочется переезжать в какое-то другое помещение. Мы-то, может, и переедем. Но нужно подумать, что будут другие люди. Надо в принципе решать эту проблему, потому что будем здесь мы или кто-то другой – проблема останется, если ее не решить.

Сотрудники фотостудии признаются: залитие помещения здесь случилось не впервые. С минувшей осени соседи сверху по стояку передают нашим героям «мокрые приветы» в виде струящейся по стенам воды. Фонтанчики, периодически бьющие из розеток, фотосессия на фоне искусственного водопада – все это теперь можно устроить в стенах «Вилии». Только смотрятся подобные метаморфозы рабочего помещения совсем не фотогенично. А сырой воздух в студии и правда напоминает то болото, из которого вышла одноименная река.

Марина Бурмистронок:

Обращались и на горячую линию Мингорисполкома, на горячую линию в Центральный район города Минска. Просили оказать какое-то содействие для того, чтобы устранить эту течь. Это все может привести к какой-то катастрофе для этого дома в целом. ЖЭС объясняет, что в этом случае виновник всего этого – квартиросъемщик. В эту квартиру никто проникнуть не может, поэтому у нас с промежутком в два дня все это происходит.

По информации ЖЭС в доме №15 по улице Интернациональной большинство квартир сдаются, причем на короткий срок – посуточно. Это и понятно: престижный район, тихий двор и оживленный центр столицы прямо за углом. Неприятной стороной такого бизнеса становится неряшливость и беспечность, с которой квартиранты относятся к чужому имуществу.

Иногда в канализационный стояк дома бросают даже консервные банки! Главный инженер ЖЭС №1 в беседе без камер поделился: причиной затопления фотостудии стало именно небрежное обращение со стояком жителей и гостей дома. Но кто возьмет ответственность за ущерб фотостудии, если виновных как бы и нет?

Марина Авсянникова, адвокат юридической консультации №2 Фрунзенского района г. Минска:

Необходимо попасть в жилое помещение, что всегда делается в таких случаях. Представитель ЖЭС, мастер, сантехник приходят в жилое помещение и обследуют его для того, чтобы установить, чья будет вина. Потому что согласно правилам пользования жилыми помещениями, которые сегодня действуют в Республике Беларусь, это №399, утвержденные постановлением Совета министров, ответственность за содержание и надлежащее состояние внутриквартирного оборудования лежит на собственнике жилого помещения.

Соответственно все, что вне квартирного оборудования, это уже ответственность ЖЭС. Если это общий стояк, и он пришел в негодность (там есть какие-то дыры, износ), то будет отвечать жилищно-эксплуатационная организация.

Заметим, что, несмотря на серьезную аварию, столичная фотостудия продолжает функционировать в обычном режиме. То есть трое сотрудников по многу часов в день дышат сыростью, затхлостью и спорами плесени, которая разрослась здесь рекордно большими колониями.

Даже при самых отличных фотоснимках клиенты часто морщат носы и вытирают слезы... Снимки четкие, но впечатления смазаны. Не является ли работа в таких условиях вредной для здоровья? Ведь что мы потребляем, тем в итоге и становимся.

Марина Авсянникова:

Здесь нужно доказывать, что уровень влажности такой, который не позволяет работать, что условия не надлежащие. На практике это, к сожалению, сложнодоказуемая категория дел, потому что необходимо найти нормативы и правильно сделать экспертизу. Это оценивает суд.

Есть такие дела, по которым мы, к сожалению, имеем отрицательный результат. У коллег был случай, когда влажность была превышена в два раза, но суд не счел это превышение нарушением условий труда. И, соответственно, было отказано в иске.



Мокрая история на Интернациональной обещает завершиться уже скоро: со дня на день в квартиру, источающую воду, из-за границы вернется собственник. В ЖЭС №1 уверяют, что только проникнув в помещение над фотостудией, можно будет ликвидировать причину аварии. И, похоже, затраты на ремонт лягут на плечи коммунальщиков. Или жильца. В общем, как решит высокая комиссия. А если понадобится – и суд.