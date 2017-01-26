Компания пустых обещаний от Лилии Шевченко: как в минской фирме обкрадывали людей

В нашей жизни никогда точно не поймешь, где обман, а где коммерция. В мутных водах отечественного бизнеса попытались разобраться в программе «Добро пожаловаться!». Как гласит успешных продаж, чтобы достичь успеха, а, соответственно, и прибыли, необходимо создать уникальное торговое предложение. И на что только не пойдет предпринимательский пытливый ум во имя заработка. Так, в Японии существует служба извинений, в Ирландии – бюро исполнения желаний.

А вот в Минске, как оказалась, существует фирма пустых обещаний. Назовем ее, к примеру, «Премьер-продакшн». Месяц назад минчанин Павел Болдырев, сам того не ведая, невольно стал ее клиентом. Павел Болдырев:

Мне было предложено обучение с дальнейшим трудоустройством. Я заплатил 6 миллионов. Когда все оформлял, попросил копию договора и чек. Но мне ничего не выдали.

Мужчина долгое время искал работу и сумму за обучение посчитал платой за зарплату, но в итоге остался ни с чем. Отдельным блоком компания «Премьер-продакшн» предлагает целую базу высокооплачиваемых вакансий творческого характера: актеры, режиссеры, ведущие ТВ-программ. Один момент – необходимо пройти платное обучение. Вот только фирма не может похвастаться ни одним своим выпускником, который стал, скажем к примеру, звездой телевидения. Потому что по факту работы никакой и нет. Кстати, Павел Болдырев в своей беде оказался не одинок. Алексей Борталевич:

Я стал, видимо, очередной жертвой фирмы «Премьер-продакшн» или ходинга, как там написано. Мониторил сайты в интернете и наткнулся на вакансию «менеджер по туризму». Заплатил 380 рублей, прошел занятия. Теперь все номера недоступны. Мне обещали сертификат, работу. Что делать, куда идти? Помогите разобраться, чтобы другие люди не повелись на эту уловку.

Надо отметить, что частное торговое предприятие «Премьер-продакшн» – компания широкого профиля с весьма любопытной и богатой историей. Услуги по обучению и трудоустройству, реализация туристических путевок, сватовство. «Премьер-продакшн», «Арт-клуб», «Арт-мастер», «Нью-продакшн» – по сути, одна и та же фирма с дурной репутацией ежегодно меняла названия, но не методы получения прибыли. От бурной деятельности компании пострадала и целая семья. Тамара Юрьевна:

Моя внучка, студентка лингвистического университета, решила на 0,5 ставки устроиться. Отыскала на каком-то сайте эту фирму, что надо обучаться там. Договор составила, оплата была 350 рублей по-новому. Она оплатила. Прошло первое занятие, второе. На третье она говорит: бабушка, обещают трудоустроить, если приведу фирме клиентов, которые хотят поехать в какой-то тур.

Тут бы девушке сообразить, что ее просто обманывают и сделать правильные выводы. Но в историю включилась бабушка, которая была готова ради внучки даже слетать в Египет. Тамара Юрьевна:

Получается, я пожалела внучку и сказала: «Вика, у тебя сессия кончается в январе, давай ты будешь клиентом. То есть она сама устраивается, и она же клиент. Пиши меня еще в клиенты и мою вторую внучку». Сестрам сказала. Сестры говорят, и мы давай поедем. Деньги собирали три семьи, пять человек ехало. Однако, также как и услуги по трудоустройству, туристические услуги оказывать минчанам никто не собирался. Поездка не состоялась. Деньги за оплату двухдневных курсов и липовые путевки испарились. Тамара Юрьевна:

На сегодняшний день фирма закрыта, никто не выходит на работу. Мы подали заявление в милицию, позвонили в налоговую инспекцию, чтобы проверили, как исправно она платила налоги.

Знакомьтесь, директор компании пустых обещаний, Лилия Викторовна Шевченко. Гений современного бизнеса. Насколько честного – решать не нам. Кстати, от комментариев Лилия Викторовна отказалась, чего нельзя сказать о многочисленных обманутых клиентах, число которых растет с каждым днем. Обманутые клиенты:

Первой реакцией директора была попытка давить на жалость. Что он больной человек, что у нее проблемы в семье и именно из-за этого она вынуждена была потратить деньги не по назначению. Когда такой метод психологической борьбы не возымел действия, в ход пошли угрозы. После этого были истерики. Человек совершенно неадекватно себя вел, она постоянно выбегала из офиса.

Так или иначе, но сегодня одни стучат в закрытую дверь офиса, другие через телевидение взывают к совести предприимчивой Лилии, а третьи пишут заявление в правоохранительные органы.

Павел Болдырев:

Лилия Викторовна, я прошу вас вернуть мои деньги, которые я оплатил за учебу. Вот только одними просьбами от Лилии Викторовны ничего не добиться. Всем клиентам под разным соусом подавали сладкие обещания о трудоустройстве, незабываемом отдыхе. А кому-то даже обещали супруга мечты, но не случилось. Можно ли сегодня вернуть деньги за пустые слова и кто в силах прекратить деятельность разносторонне одаренной Лилии Шевченко?

Елена Мойсейчик, юрист:

Даже если руководитель организации утверждает, что денег нет, но вы считаете, что услуга оказана некачественно либо по факту была предоставлена неполная, недостоверная информация, вы не получили желаемого результата, вы имеете полное право для начала обратиться с письменной претензией с требованием расторжения договора и возврате назад уплаченной денежной суммы. Если это требование не будет удовлетворено, вы имеете полное право обратиться с исковым заявлением в суд.

Судя по всему, слова «внимательно читайте договор», уже пора размещать на билбордах в качестве социальной рекламы. Кстати, большинству клиентов в «Премьер-продакшн» не считали нужным даже выдать чек. Ольга Пискарева, корреспондент СТВ:

Проспект Независимости, 11. Именно здесь до недавнего времени Лилия Шевченко осуществляла свою коммерческую деятельность. Сегодня итоги многолетних трудов – сотни недовольных граждан, десятки тысяч долларов сомнительной прибыли и следственные мероприятия.

Сегодня жажда наживы за чужой счет для Лилии Шевченко оборачивается весьма непривлекательной перспективой. И вероятно это как раз тот случай, когда границу между обманом и коммерцией предстоит провести сотрудникам правоохранительных органов.