С приближением новогодних праздников активизировались кибермошенники – МВД

С приближением новогодних праздников активизируются кибермошенники. В Министерстве внутренних дел напоминают: при онлайн-покупках важно проявлять максимальную внимательность и осторожность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ведомства, одна из самых распространенных схем связана с продажей искусственных елок, игрушек и других праздничных товаров. Злоумышленники создают фейковые аккаунты магазинов в соцсетях и мессенджерах. На первый взгляд такие страницы выглядят убедительно, а низкие цены подталкивают к покупке.

Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:

Картинки могут быть яркими и заманчивыми. Однако, как правило, за ними скрывается ловушка. Псевдопродавец требует от клиента предоплату, в итоге покупатель в течение нескольких дней не получает товар, а деньги уходят на мошеннические счета за границей. Покупатель остается и без товара, и без денег.

Не теряют актуальности мошеннические звонки под видом служб почты, связей, обслуживающих организаций и банковских учреждений. Чаще всего граждан убеждают передать цифровой код из уведомления, а потом угрожают мнимой ответственностью и проведению следственных действий.

Кроме этого, аферисты нередко действуют через детей, общаются с ними в личных сообщениях, запугивают и вынуждают установить определенное мобильное приложение или отдать родительские сбережения курьеру.