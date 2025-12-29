С приближением новогодних праздников активизировались кибермошенники – МВД

С приближением новогодних праздников активизируются кибермошенники. В Министерстве внутренних дел напоминают: при онлайн-покупках важно проявлять максимальную внимательность и осторожность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С приближением новогодних праздников активизируются кибермошенники. В Министерстве внутренних дел напоминают: при онлайн-покупках важно проявлять максимальную внимательность и осторожность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным ведомства, одна из самых распространенных схем связана с продажей искусственных елок, игрушек и других праздничных товаров. Злоумышленники создают фейковые аккаунты магазинов в соцсетях и мессенджерах. На первый взгляд такие страницы выглядят убедительно, а низкие цены подталкивают к покупке.
Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:
Картинки могут быть яркими и заманчивыми. Однако, как правило, за ними скрывается ловушка. Псевдопродавец требует от клиента предоплату, в итоге покупатель в течение нескольких дней не получает товар, а деньги уходят на мошеннические счета за границей. Покупатель остается и без товара, и без денег.
Не теряют актуальности мошеннические звонки под видом служб почты, связей, обслуживающих организаций и банковских учреждений. Чаще всего граждан убеждают передать цифровой код из уведомления, а потом угрожают мнимой ответственностью и проведению следственных действий.
Кроме этого, аферисты нередко действуют через детей, общаются с ними в личных сообщениях, запугивают и вынуждают установить определенное мобильное приложение или отдать родительские сбережения курьеру.
В МВД подчеркивают: не стоит выполнять никаких действий по указанию незнакомцев. Не доверяйте предложениям по подозрительно низкой стоимости. Проверяйте, зарегистрирован ли магазин официально, сравнивайте цены на разных площадках. И обязательно связывайтесь с продавцом напрямую – по белорусскому номеру телефона.