Сложная обстановка на дорогах Беларуси. ГАИ призывает к повышенной осторожности

Будьте внимательны: на дорогах сейчас непростая ситуация. Из-за перепадов температуры от минуса к плюсу во многих регионах образовалась гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно осторожно нужно проезжать мосты, путепроводы и открытые участки, где сильный ветер. Там, где чаще всего появляется наледь – возле пешеходных переходов, остановок транспорта, железнодорожных переездов – лучше снижать скорость заранее. Перед поездкой проверьте машину: залейте незамерзающую жидкость в бачок стеклоомывателя, убедитесь, что исправно работают «дворники», обогрев и световые приборы.

Пешеходам тоже нужно быть внимательными: держаться подальше от проезжей части, переходить дорогу только там, где это разрешено, и внимательно следить за движением. Важно не закрывать обзор капюшоном и не отвлекаться на наушники. Даже на светофоре убедитесь, что машины остановились – ведь зимой тормозной путь значительно длиннее. Ждать перехода безопаснее в метре от края дороги.