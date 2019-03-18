С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития

Что скрывается за фасадами стен полувековой давности общежития №3 по ул. Гуртьева, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».
Что скрывается за фасадами стен полувековой давности общежития №3 по ул. Гуртьева, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».
От тараканов спасения нет! Про капремонт тут могут только мечтать. Вот уже много лет с жильцами в арендуемых квадратных метрах прочно прописалась запредельная сырость. Это идеальная среда для размножения насекомых!
Анжела Конько:
Никогда не делался капремонт. Общежития 1958-1962 годов. Можете представить, в каких условиях живут люди! Висит проводка, штукатурка от сырости сыплется. На сырой штукатурке идёт проводка.
Анжела Конько живет здесь уже 13 лет. Женщина и раньше кое-как мирилась с неудобствами, но сейчас, когда на руках годовалая дочь, мать забила тревогу – ведь здоровье малышки под угрозой. Комнату и санузел сейчас приходится делить не только с мужем и ребёнком, но и с огромным чёрным грибком на стенах и потолке.
Анжела Конько:
По всем трубам, которые находятся под раковинами, в душах – везде плесень. В ванной на потолке дыры с размером в кулак, из них, когда вы моетесь, может упасть кусок грязи, 2 раза оттуда выползал красный червяк. В доме с маленьким ребёнком плесень, которая не отмывается, гниль. С ней невозможно жить. Ребёнок маленький, и не один на этаже, поэтому очень сложно жить в таких условиях.
По мнению специалистов, разделаться с таким огромным грибком, как в санузле Анжелы, на раз-два не выйдет. В последние годы плесень научилась противостоять даже самым сильным антигрибковым препаратам. Учёным приходится регулярно обновлять составы ядов, чтобы находить управу на коварную напасть.
Сергей Коринен, старший научный сотрудник лаборатории микологии ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»:
Плесень, которая поселяется в квартире – она вся вредная, вся аллергенная. Страдают дети. У них начинаются фарингиты, синуситы, бронхиты, бронхиальная астма. Если в квартире присутствуют онкогенные грибы, то онкология может развиться. Прежде всего страдают органы дыхания – это трахея, лёгкие, бронхи.
Но самая большая беда жильцов общежития – тараканы. И если раньше насекомых можно было видеть лишь ночью, сегодня они бесцеремонно разгуливают при свете дня.
– Вечёром идём воды попить – куча тараканов. Берёшь тапок, начинаешь их бить. Включаешь свет – они все разбегаются. Их очень много, альбиносы есть.
– Они даже в холодильнике, в морозильнике. Ловушки везде лежат. У меня трое детей. Ночью открываешь глаза, а они выползают!
Анжела Конько:
2 раза мы вызывали санстанцию, нам их 2 раза травили – не помогает. Мы покупаем дихлофос, мел, шприцы, варим борную кислоту.
Для Юлии Редько чудовищное соседство недавно и вовсе закончилось на больничной койке – женщина чуть не оглохла!
Юлии Редько:
Я спала, проснулась от дикой боли, я поняла, что там таракан, сама достать его не могла. Это было в 4 утра. Еле дотерпела, позвонила в «скорую», оттуда мне извлекли таракана.
В «Домэнергосервисе», на балансе которого числится общежитие, про беды жильцы знают и от их проблем не открещиваются. Здесь клятвенно заверяют – специалисты уже готовы включиться в работу и спасти дом от плесени.
Александр Козлов, директор ГП «Домэнергосервис»:
В части электроснабжения мы заменим износившиеся светильники, проведём измерения систем электроснабжения, сделаем оценку, по необходимости, произведём замену электротехнических приборов. В душевых кабинах требуется герметизация всех стыков, как коммуникационных, так и приёмных ванн. Денежные средства, которые необходимы для устранения проблем, частично собраны, и работы будут выполнены в течение месяца, не позднее.
Своё участие в спецоперации по спасению жильцов подтвердили и санитарные службы. Тараканий беспредел – повод засучить рукава самым опытным эпидемиологам.
Инна Ясинская, директор ГП «ЖЭУ №1 Перомайского района г. Минска»:
Мы взяли на себя ответственность провести эту работу за средства предприятия и в рамках санитарного содержания мест общего пользования данного общежития. Эта работа будет выполнена в рамках заключённого договора с центром дератизации и дезинсекции в марте-месяце. Мы уведомим всех проживающих граждан в общежитии и укажем, как будем проводиться данная процедура.
Но жильцы полуразваленного дома пока отказываются верить обещаниям. Ведь они годами исправно платят коммуналку, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Смогут ли они, наконец-то, распрощаться с грибком и тараканами?