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С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития

18 марта 2019 13:06
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Что скрывается за фасадами стен полувековой давности общежития №3 по ул. Гуртьева, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-1

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-3

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-5

От тараканов спасения нет! Про капремонт тут могут только мечтать. Вот уже много лет с жильцами в арендуемых квадратных метрах прочно прописалась запредельная сырость. Это идеальная среда для размножения насекомых!

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-8

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-10

Анжела Конько:
Никогда не делался капремонт. Общежития 1958-1962 годов. Можете представить, в каких условиях живут люди! Висит проводка, штукатурка от сырости сыплется. На сырой штукатурке идёт проводка.

Анжела Конько живет здесь уже 13 лет. Женщина и раньше кое-как мирилась с неудобствами, но сейчас, когда на руках годовалая дочь, мать забила тревогу – ведь здоровье малышки под угрозой. Комнату и санузел сейчас приходится делить не только с мужем и ребёнком, но и с огромным чёрным грибком на стенах и потолке.  

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-13

Анжела Конько:
По всем трубам, которые находятся под раковинами, в душах – везде плесень. В ванной на потолке дыры с размером в кулак, из них, когда вы моетесь, может упасть кусок грязи, 2 раза оттуда выползал красный червяк. В доме с маленьким ребёнком плесень, которая не отмывается, гниль. С ней невозможно жить. Ребёнок маленький, и не один на этаже, поэтому очень сложно жить в таких условиях.

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-16

По мнению специалистов, разделаться с таким огромным грибком, как в санузле Анжелы, на раз-два не выйдет. В последние годы плесень научилась противостоять даже самым сильным антигрибковым препаратам. Учёным приходится регулярно обновлять составы ядов, чтобы находить управу на коварную напасть. 

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-19

Сергей Коринен, старший научный сотрудник лаборатории микологии ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»:
Плесень, которая поселяется в квартире – она вся вредная, вся аллергенная. Страдают дети. У них начинаются фарингиты, синуситы, бронхиты, бронхиальная астма. Если в квартире присутствуют онкогенные грибы, то онкология может развиться. Прежде всего страдают органы дыхания – это трахея, лёгкие, бронхи.

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-22

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-24

Но самая большая беда жильцов общежития – тараканы. И если раньше насекомых можно было видеть лишь ночью, сегодня они бесцеремонно разгуливают при свете дня. 

– Вечёром идём воды попить – куча тараканов. Берёшь тапок, начинаешь их бить. Включаешь свет – они все разбегаются. Их очень много, альбиносы есть. 

– Они даже в холодильнике, в морозильнике. Ловушки везде лежат. У меня трое детей. Ночью открываешь глаза, а они выползают! 

Анжела Конько:
2 раза мы вызывали санстанцию, нам их 2 раза травили – не помогает. Мы покупаем дихлофос, мел, шприцы, варим борную кислоту.

Для Юлии Редько чудовищное соседство недавно и вовсе закончилось на больничной койке – женщина чуть не оглохла! 

Юлии Редько:
Я спала, проснулась от дикой боли, я поняла, что там таракан, сама достать его не могла. Это было в 4 утра. Еле дотерпела, позвонила в «скорую», оттуда мне извлекли таракана.

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-27

В «Домэнергосервисе», на балансе которого числится общежитие, про беды жильцы знают и от их проблем не открещиваются. Здесь клятвенно заверяют – специалисты уже готовы включиться в работу и спасти дом от плесени.

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-30

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-32

Александр Козлов, директор ГП «Домэнергосервис»:
В части электроснабжения мы заменим износившиеся светильники, проведём измерения систем электроснабжения, сделаем оценку, по необходимости, произведём замену электротехнических приборов. В душевых кабинах требуется герметизация всех стыков, как коммуникационных, так и приёмных ванн. Денежные средства, которые необходимы для устранения проблем, частично собраны, и работы будут выполнены в течение месяца, не позднее.

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-35

Своё участие в спецоперации по спасению жильцов подтвердили и санитарные службы. Тараканий беспредел – повод засучить рукава самым опытным эпидемиологам. 

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-38

Инна Ясинская, директор ГП «ЖЭУ №1 Перомайского района г. Минска»:
Мы взяли на себя ответственность провести эту работу за средства предприятия и в рамках санитарного содержания мест общего пользования данного общежития. Эта работа будет выполнена в рамках заключённого договора с центром дератизации и дезинсекции в марте-месяце. Мы уведомим всех проживающих граждан в общежитии и укажем, как будем проводиться данная процедура.

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития-41

Но жильцы полуразваленного дома пока отказываются верить обещаниям. Ведь они годами исправно платят коммуналку, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Смогут ли они, наконец-то, распрощаться с грибком и тараканами?

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Сергей Коринен # Александр Козлов # Инна Ясинская

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