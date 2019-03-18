С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития

Что скрывается за фасадами стен полувековой давности общежития №3 по ул. Гуртьева, рассказываем в программе «Добро пожаловаться» .

От тараканов спасения нет! Про капремонт тут могут только мечтать. Вот уже много лет с жильцами в арендуемых квадратных метрах прочно прописалась запредельная сырость. Это идеальная среда для размножения насекомых!

Анжела Конько живет здесь уже 13 лет. Женщина и раньше кое-как мирилась с неудобствами, но сейчас, когда на руках годовалая дочь, мать забила тревогу – ведь здоровье малышки под угрозой. Комнату и санузел сейчас приходится делить не только с мужем и ребёнком, но и с огромным чёрным грибком на стенах и потолке.

Анжела Конько: Никогда не делался капремонт. Общежития 1958-1962 годов. Можете представить, в каких условиях живут люди! Висит проводка, штукатурка от сырости сыплется. На сырой штукатурке идёт проводка.

Анжела Конько: По всем трубам, которые находятся под раковинами, в душах – везде плесень. В ванной на потолке дыры с размером в кулак, из них, когда вы моетесь, может упасть кусок грязи, 2 раза оттуда выползал красный червяк. В доме с маленьким ребёнком плесень, которая не отмывается, гниль. С ней невозможно жить. Ребёнок маленький, и не один на этаже, поэтому очень сложно жить в таких условиях.

По мнению специалистов, разделаться с таким огромным грибком, как в санузле Анжелы, на раз-два не выйдет. В последние годы плесень научилась противостоять даже самым сильным антигрибковым препаратам. Учёным приходится регулярно обновлять составы ядов, чтобы находить управу на коварную напасть.

Сергей Коринен, старший научный сотрудник лаборатории микологии ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»: Плесень, которая поселяется в квартире – она вся вредная, вся аллергенная. Страдают дети. У них начинаются фарингиты, синуситы, бронхиты, бронхиальная астма. Если в квартире присутствуют онкогенные грибы, то онкология может развиться. Прежде всего страдают органы дыхания – это трахея, лёгкие, бронхи.

Но самая большая беда жильцов общежития – тараканы. И если раньше насекомых можно было видеть лишь ночью, сегодня они бесцеремонно разгуливают при свете дня.

– Вечёром идём воды попить – куча тараканов. Берёшь тапок, начинаешь их бить. Включаешь свет – они все разбегаются. Их очень много, альбиносы есть.

– Они даже в холодильнике, в морозильнике. Ловушки везде лежат. У меня трое детей. Ночью открываешь глаза, а они выползают!

Анжела Конько:

2 раза мы вызывали санстанцию, нам их 2 раза травили – не помогает. Мы покупаем дихлофос, мел, шприцы, варим борную кислоту.

Для Юлии Редько чудовищное соседство недавно и вовсе закончилось на больничной койке – женщина чуть не оглохла!