С Посланием к народу и Национальному собранию Президент Беларуси обращается в 18 раз

Новости Беларуси. В Овальном зале Дома правительства собрались депутаты и сенаторы, министры, руководители регионов, крупных предприятий и дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С посланием к белорусскому народу и Национальному собранию обратится Президент. За событием пристально следит, без преувеличения, вся страна. Слово – нашему корреспонденту Юлии Бешановой. Мы находимся в эпицентре важнейшего общественно-политического события года. Отсюда, из Овального зала Дома правительств, буквально через несколько минут глава государства обратится с ежегодным Посланием белорусскому народу и парламенту. Белорусы за обращением следят у экранов телевизоров, в интернете, в эфире радио. В зале же – чиновники и эксперты, правительство, депутаты и дипломаты, силовики и представители бизнеса, промышленники, представители ведущих банков и вузов. Одним словом, все те, кому и предстоит вести страну по заданному сегодня курсу.

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей:

Нужно реализовать Декрет № 7 по развитию предпринимательства. Есть потенциал у нас в строительстве IT-страны. Мы надеемся, что информационные технологии станут основой для инновационного развития нашей экономики. Конечно, вопросы развития территории районов, городов тоже очень актуальны. Мы видим, что Минск динамично развивается. И этот положительный пример должен распространиться на всю страну.

Александр Старовойтов, депутат Палаты представителей:

По специальности я врач, поэтому меня всегда в первую очередь интересуют мероприятия, которые направлены на улучшение продолжительности жизни нашего населения. Учитывая, что социальная сфера без развитой экономики – ничто, то комплекс задач, которые ставит Президент, является направлением для будущей работы. С Посланием народу и Национальному собранию Президент обращается в 18-й раз. И это уже традиция. Как, впрочем, и место встречи. Овальный зал Дома правительства рассчитан на четыре сотни человек. Интересно, что окна в нем располагаются под потолком. Без искусственного освещения не обойтись. А нужное количество света законотворцам дает уникальная люстра «Звезда». Весит она 5 тонн и состоит из 5 тысяч лампочек. Именно в этом зале глава государства ежегодно общается с представителями Верхней и Нижней палаты парламента. Это конституционная обязанность. А вот периодичность обращения Президента к народу в Конституции не прописана. Но это уже стало белорусской отличительной чертой – вот так всем вместе открыто говорить о проблемах и искать пути их решения. Поэтому сенсаций и громких заявлений от выступления Президента ожидать стоит вряд ли.

Еще на заре становления государственных традиций в 2002 году в Послании Александр Лукашенко сказал: «В нашем государстве, имеющем ясную, четкую программу развития на ближайшее пятилетие и перспективу, Послание – это рабочий документ, определяющий подходы к решению стоящих перед обществом проблем».

А вот содержание документа – это уже необходимость реагировать на вызовы времени. Правила диктует внешняя и внутренняя политическая ситуация. Давайте вспомним: практика подобных обращений в нашей стране появилась еще в далеком 97-м. В то время главные вопросы – продукты, жилье и низкие зарплаты. По темам Послания можно проследить, как развивалась Беларусь, и с какими проблемами сталкивалась граждане нашей страны. Каждый год становился знаковым для определенной сферы или даже отрасли.