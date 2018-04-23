Прямой эфир

«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем

23 апреля 2018 20:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ремонт длиною в 8 лет – с такой проблемой столкнулись жильцы одной из витебских пятиэтажек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем-1

За это время поменялись требования к проведению работ, проект требует корректировки. А организации, которая занималась капремонтом, теперь и вовсе не существует. Люди в недоумении: куда ушли бюджетные деньги и зачем переделывать то, что было уже готово?

Анастасия Бут разбиралась в проблеме.

«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем-3

Оксана Гарбуз, жительница Витебска:
Пришлось своими силами переделывать, потому что на подоконнике, обратите внимание, все было в плесени. Здесь было дышать невозможно.

«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем-5

До и после – разницы особо никакой. И так называемые «новые» окна – это лишь одна из бед жильцов дома по улице Фрунзе в Витебске.  Капитальный ремонт здесь идет уже 8 лет. 

«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем-7

Мария Медведева, жительница Витебска:
Начали кусочек в нашем доме делать, перебросили на второй. «Чтобы люди там не жаловались», – говорят. Так нельзя делать, хоть немножко государственные деньги надо беречь.

«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем-9

Изначально была предусмотрена замена инженерных сетей – но со временем нормативные требования поменялись, а работы так и не начали. В результате в подвалы стекают нечистоты из постоянно прорывающихся труб. Зато утеплили пятиэтажку. Но и здесь есть нюансы.

«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем-11

Анастасия Бут, СТВ:
О новой шубе мечтают, пожалуй, не только женщины, но и жильцы любого старого дома. На этом ее сделали. Правда, теперь приходится резать кусками, чтобы укрепить балконы.

«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем-13

Несколько балконных конструкций уже укрепляли в 2014. Тогда они были признаны аварийными. Позже жильцам разрешили остекленение – у некоторых есть письменные доказательства. Но, согласно утвержденному проекту, эти бумаги  не имеют силы.

«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем-15

Иван Пугачёв, начальник управления капитального ремонта жилого фонда Витебского ГЖКХ:
Варианты такие: или проектный институт согласовывает усиление, которое было сделано по этим балконам в 2014 году (но я с институтом уже разговаривал, институт сказал, что согласования не будет). Или подрядчик выполняет как в проекте, который прошел экспертизу.

«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем-17

В проекте было предусмотрено благоустройство территории. Но капремонт длился так долго, что правила и нормы успели поменяться несколько раз.

«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем-19

Андрей Бутковский, начальник отдела капитального строительства ЖРЭТ Витебска:
Люди останутся без благоустройства. В соответствии с действующими нормативными документами с апреля 2016 года выполнять благоустройство за счет бюджетных средств, отчислений граждан запрещено.

«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем-21

В бедах 44-го дома по улице Фрунзе виновата жилищная организация Октябрьского района Витебска. Вот только ее больше не существует. В апреле 2016 районные структуры реорганизовали. Сегодня действует одна общая  –  городская. 

«Люди останутся без благоустройства». 8 лет капремонта пятиэтажки в Витебске окончились ничем-23

Трест устраняет недоделки, но ответственность за предшественников на себя не берет. Ну, а тем временем жильцы дома продолжают жить в условиях бесконечного ремонта.

# Анастасия Бут # Проблемы ЖКХ

Другие новости рубрики

Все новости
23 апреля. Что было: налог на нелегальную торговлю/ Ташкент станет ближе/ Купил «фальшивое» авто
23 апреля 2018 20:53

23 апреля. Что было: налог на нелегальную торговлю/ Ташкент станет ближе/ Купил «фальшивое» авто

Фонтаны Минска начнут работу 27 апреля и по новому графику
23 апреля 2018 20:07

Фонтаны Минска начнут работу 27 апреля и по новому графику

На проспекте Победителей появились липы в горшках: фотофакт
23 апреля 2018 19:47

На проспекте Победителей появились липы в горшках: фотофакт