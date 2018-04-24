Чего ждут белорусы от предстоящего Послания Президента, и какие вопросы их волнуют?

Новости Беларуси. Сегодня, 24 апреля, Президент Беларуси обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время Послания затрагиваются многие вопросы, волнующие общество, проблемы людей. Наши корреспонденты вышли на улицы и поинтересовались – а что волнует самих белорусов, и что они ждут от предстоящего выступления главы государства? Горожане:



Хотелось бы, чтобы подняли вопрос по поводу учебников. Хотелось бы, чтобы они были написаны более доступным, простым языком. И проблему сокращения бюджетных мест во многих вузах.

Что делается в нашей стране для сохранения стабильности в свете последних геополитических событий во всем мире? Есть какая-то тревожная струна, беспокоит как неравнодушного гражданина нашей страны. Хотелось бы, чтобы у нас всё было спокойно и хорошо.

Молодежь после обучения не может найти работу – это очень неприятно. Особенно те, кто заканчивает мединститут. Они год работают, и все уходят. Никто не работает по профессии. Обидно.

Мне хочется услышать о политике строительства жилья. Может быть, будут изменены какие-то кредитные ставки, может быть будут добавлены какие-то льготы для молодежи, молодых специалистов.